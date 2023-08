Ein Jahr Warten auf Grundsicherung

Im Sozialamt türmen sich Anträge auf finanzielle Unterstützung im Alter – OB will zusätzliches Personal einstellen.

Remscheid. Die Bearbeitungszeiten im Sozialamt stoßen auf massive Kritik im Seniorenrat. Dessen Vorsitzende Gundula Michel beklagt, dass bedürftige Menschen bis zu ein Jahr darauf warten müssen, bis ihr Antragsverfahren auf Grundsicherung im Alter abgeschlossen ist. „Es dauert furchtbar lange. Und es ist nicht in Ordnung, dass hier die Leute im Stich gelassen werden“, beschwert sich die CDU-Politikerin. OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) stellt eine Lösung des Problems in Aussicht – durch mehr Personal.

Deutschlandweit ist die Zahl der Antragsteller, die mit ihrem Einkommen im Alter nicht über die Runden kommen, in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Laut Statistischem Bundesamt bezogen Ende 2022 rund 659.000 Menschen Grundsicherung im Alter. Dies entspreche einem Anstieg von 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat im Jahr 2021.

Dieser Trend schlägt sich offenbar auch in Remscheid nieder, wo die Sacharbeiter der Flut an Anfragen kaum noch Herr werden. Stand Mitte März waren 226 Neuanträge von Menschen, die noch in einer Wohnung leben, nicht abschließend bearbeitet. Hinzu gesellen sich 171 Anträge auf finanzielle Hilfen für Seniorinnen und Senioren, die in Heimen wohnen.

„Schwierige Arbeitssituation“ in der Behörde

Als Ursachen für lange Bearbeitungszeiten gibt die Stadtverwaltung die Dauer der Antragsbearbeitung bei der Deutschen Rentenversicherung und anderer Behörden an. Zuweilen mangele es an der Mitwirkung der Betroffenen, wenn es gilt, Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen vorzulegen. Zudem gebe es eine „schwierige Arbeitssituation“ in der Behörde, die durch Personalmangel, hohe Fluktuation und damit verbundener Einarbeitung neuer Kollegen gekennzeichnet sei. Ein weiterer Faktor seien Aufgabenerweiterungen, etwa durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energiekrise.

Möglicherweise trägt dies alles zu fehlender Erreichbarkeit der Mitarbeiter bei, die der städtische Seniorenbeauftragte Ralf Krüger beklagt. Laut Niederschrift der letzten Sitzung des Seniorenrates wies er darauf hin, dass Bürger ihre Ansprüche nicht persönlich geltend machen können, da die Büros verschlossen seien. Der umfassende Beratungs- und Unterstützungsanspruch sei nicht gegeben.

Die Höhe der Grundsicherung wird individuell berechnet – und richtet sich unter anderem nach dem Einkommen und den Mietzahlungen. Als Faustformel gilt: Wer weniger als 973 Euro Rente bezieht, sollte die Ansprüche zumindest prüfen lassen. Für niedrigschwellige Beratungen ist das Seniorenbüro an der Alten Bismarckstraße 4 nach der Urlaubspause am nächsten Montag wieder besetzt. Mitarbeiterin Annette Mores hilft in vielen Fällen weiter. „Hier sind die Türen offen. Aber sie kann ja nicht alles übernehmen. Annette Mores hat eine Lotsenfunktion – das heißt, sie weist Wege zu den einzelnen Ämtern“, betont Gundula Michel.

OB Mast-Weisz erklärt, dass niemand Sorge haben muss, in der Not allein zu stehen. Bei Härtefällen helfe die Verwaltung unbürokratisch weiter. „Wer Nöte hat, kann sich an uns wenden – an den Sozialdezernenten, an das Beschwerdemanagement und auch an mich“, erklärt er im RGA-Gespräch. Außerdem würden bei eindeutigen Fällen Vorschusszahlungen gewährt. Den Ortspolitikern will er vorschlagen, zusätzliche Stellen einzurichten – auch, um den Berg an Anträgen abzutragen, der sich immer weiter auftürmt. Das Paket umfasst drei Positionen: Eine Stelle wird unbefristet eingerichtet, eine weitere für die nächsten drei Jahre. Zudem wird ein befristeter Posten in eine unbefristete Stelle umgewandelt. Darüber soll der Rat am 17. September befinden. Kosten pro Jahr: 200.000 Euro.

Kritik der CDU

Scharfe Kritik übt die CDU an „den überlangen Bearbeitungszeiten“, die ihr Fraktionschef Markus Kötter als „Skandal“ bezeichnet. „Die Verwaltungsspitze muss hier dringend handeln und eine Lösung präsentieren“, heißt es nun in einer Pressemitteilung.

Die CDU war zuletzt mit ihrem Vorstoß gescheitert, die Angelegenheit im Stadtrat zu thematisieren. Stattdessen wird sich zunächst der Sozialausschuss mit dem Thema befassen – am Mittwoch, 16. August, um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Kommentar von Frank Michalczak: Das ist nicht tragbar

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Die Überforderung im Sozialamt ist längst nicht das einzige Problem, das die Verwaltung lösen muss. Die lange Warterei auf einen Termin im Ämterhaus ist schon seit Jahren ein Ärgernis. Nöte gibt es auch im Standesamt, wo die Bearbeitungszeiten nun wieder kürzer werden sollen, wie Leiter Andreas Levermann zuletzt angekündigt hat.

All das sind Symptome dafür, dass der öffentliche Dienst unter zunehmenden Belastungen bei immer weniger Mitarbeitern ächzt. Dass für den Bürgerservice und den Sozialsektor nun mehr Personal gewonnen werden soll, ist sicherlich zielführend. Die Entscheidung hätte aber früher getroffen werden müssen. Denn dass im Sozialamt landunter droht, ist kein Thema, das erst seit gestern auf der Tagesordnung steht.

Es ist jedenfalls nicht tragbar, dass Antragsteller bis zu ein Jahr lang auf einen Bescheid warten müssen, wie die Verwaltung zugeben musste. Und auch über die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden muss nachgedacht werden.