Souvenirs aus Remscheid: Von Klassikern bis zu Exoten

Die Vielfalt in Remscheids Schaufenstern ist groß: Bücher, Kleidung, Bilder, Postkarten und Poster sind nur einige Beispiele der es als Remscheid-Souveniers.

Ein besonderes Andenken aus dem Bergischen? In einigen Remscheider Läden findet man so manches besondere Souvenir im Schaufenster. Und manche sind dabei echt originell.

Von Lena Spataro

Remscheid. Wer im Bergischen Land Urlaub macht, kommt meist nicht um sie herum. Aber auch Remscheider und alle, die ihren Bekannten aus der Umgebung eine besondere Freude machen möchten, könnten an den bekannten Bergischen Souvenirs interessiert sein. Der RGA verrät, welche Andenken es überhaupt gibt und wo die originellsten Souvenirs zu finden sind.

Stadtmarketing: Angefangen in der Stadtmitte bieten die Räume des Stadtmarketings eine breite Auswahl an unterschiedlichen Souvenirs. Von Klassikern wie Regenschirmen über Tassen und Kugelschreibern, ist hier für jeden etwas Passendes dabei. Jahreszeitenübergreifend werden außerdem das ganze Jahr über Badehandtücher und Weihnachtskugeln angeboten. Im April ist das Büro des Stadtmarketings ins Rathaus am Theodor-Heuss-Platz 1 gezogen. Zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses können sich Interessierte hier mit den passenden Souvenirs eindecken.

+ Shirts tragen Remscheids alte Postleitzahl: die 5630. © Lena Spataro

Gottlieb Schmidt: Nur wenige Meter weiter können beim Schlendern über die Alleestraße im Schaufenster des Schreibwarenladens Gottl. Schmidt weitere Andenken aus der Röntgenstadt entdeckt werden. Rechts am Eingang befindet sich hier ein eigener Stand mit unterschiedlichen Erinnerungsstücken für Groß und Klein. Auf den Karten des Spiels Memory befinden sich dabei bunte Fotos von bekannten Orten der Stadt wie der großen Zange an der oberen Allee – aber auch die Müngstener Brücke. Für eingesessene Remscheider ist das Heimat-Quiz oder das T-Shirt mit der ehemaligen Postleitzahl 5630 möglicherweise die passendere Wahl. Wer sich dagegen geschmacklich an die Werkzeugstadt erinnern möchte, kann zum Black-Smith-Gin oder zum Bergischen Kaffee greifen.

Lesen Sie auch: So heiß wird der Lenneper Sommer

Lennep-Laden: Auf der anderen Seite der Stadt befindet sich der Lennep-Laden. Dieser ist ein beliebter Stopp für Pilger und bietet zudem ein breites Sortiment an unterschiedlichen Souvenirs an. Montags bis samstags wird der Laden von Ehrenamtlichen des Vereins Lennep-Offensiv betrieben.

Willi Oberlis vom Vereinsvorstand ist stolz darauf, wie bunt der Laden ausgestattet ist. „Auf der einen Seite befinden sich Pilgersouvenirs“, erklärt Oberlis. Darunter sind Muschelketten, muschelförmige Steine und Ledergeldbörsen in Muscheloptik. Das liegt daran, dass die Jakobsmuschel für Pilger eine besondere Bedeutung hat. Außerdem können sich die Wanderer auf ihren Weg durch Remscheid einen Stempel für ihren Pilgerpass im Lennep-Laden abholen. „2022 haben wir an die 130 Pilgerpässe ausgestellt“, berichtet der Lenneper.

Neben den Pilgersouvenirs befindet sich im Lennep-Laden jede Menge Infomaterial über die Wanderwege in der Umgebung und allgemeine Andenken an die Stadt. „Das originale Lenneper Stückelchen ist sehr beliebt“, sagt Oberlis und zeigt dabei auf einen Schnaps, dessen Rezeptur aus der ehemaligen Gaststätte Spiegel stammt. Zudem werden Artikel mit dem Motiv der beleuchteten Kirchenspitze in der Lenneper Altstadt besonders gerne gekauft, führt Oberlis aus.

Erlebbar

In der Erlebbar an der Hindenburgstraße kann der Bergische Kaffee nur noch getrunken, aber nicht mehr erworben werden kann. Denn die bietet seit dem 31. Dezember letzten Jahres keine Souvenirs mehr an. „Das hatte unterschiedliche Gründe“, sagt Inhaber Simon Riesebeck.