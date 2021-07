Soul Food Company steigert das Stimmungsbarometer minütlich

Löwen-Festival

+ © Roland Keusch Die elfköpfige Soul Food Company spielte angesoulte Popmusik und traf damit genau den Geschmack des Publikums. Das Konzert war ein gelungenes Löwen-Festival-Finale. © Roland Keusch

Das Löwen-Festival ging mit einem tollen Konzert zu Ende. Veranstalter ist hochzufrieden.

Von Peter Klohs

Das hätte in den vergangenen sechs Wochen immer am Donnerstag der Treffpunkt für alle Musikbegeisterten sein sollen. Denn das Löwenfestival 2019 wartete wieder mit hochkarätigen Bands und vielfältigen Musikstilen auf. Das begann am 18. Juli mit der Deep-Purple-Coverband Demon’s Eye, ging mit der aus Köln stammenden Gruppe Kaschämm weiter, der 1. August gehörte Strum Out, einer Band, die Poprock spielte und aus dem Sauerland stammt. Danach rockten Kiesberch den Löwen, und Heart Cover bewiesen ihr Gespür für Rock-Klassiker vornehmlich aus den 70er Jahren.

Das Finale am Donnerstag bestritten wie im Vorjahr die Jungs und Sängerinnen der Soul Food Company, einer elfköpfigen Band, die alleine dank der vier Bläser eine Menge musikalischen Druck aufbauen kann. Lead-Sängerin Sonja musste sich umstellen, denn die angestammte Sangeskollegin Conni war verhindert. So war die Sängerin Christiane eingesprungen, von Sonja einige Male deutlich hervorgehoben.

In der Pause stand Sänger Florian Kurz auf der Bühne

Die zum großen Teil aus Profimusikern zusammengesetzte Band entwickelte schnell einen Mix aus angesoulter Popmusik in allen denkbaren Variationen: Funk, wie er von Earth, Wind & Fire vorgelebt wird, poppige Melodien, die von Stevie Wonder stammen könnten oder auch, wenn auch seltener, rockigere Rhythmen, durch die zum Beispiel Mother’s Finest berühmt geworden sind.

Selten wird ein ausgiebiges Solo gespielt, die elf Musiker begreifen sich als Band, als ein großes Ganzes, in dem niemand besonders hervorgehoben wird. Das Stimmungsbarometer im wieder einmal sehr zahlreich erschienenen Publikum hob sich minütlich um einige Grad an.

In der Pause spielte der Remscheider Sänger Florian Kurz, Teilnehmer von Voice of Germany, einige Kompositionen. Kurz ist eher den Balladen zugetan, und der Wechsel der musikalischen Stimmung zwischen Hauptact und Pausenmusik war schon deutlich. Trotzdem gab es freundlichen Beifall für Florian.

Veranstalter Maximilian Süss zeigte sich hochzufrieden über den Verlauf des Festivals. „Wir hatten an den sechs Abenden knapp 15 000 Besucher“, berichtet er, „und das Wichtigste: Alles ist jederzeit friedlich geblieben.“ Das Wetter habe mitgespielt, so Süss, und die Bands seien vorzüglich gewesen. Ohne ein gut funktionierendes Team sei eine solche Veranstaltung jedoch nicht zu stemmen.

Das Löwenfestival geht 2020 in das letzte der vereinbarten fünf Jahre. Und was danach komme: Man werde sehen.