Soroptimist-Club feiert sein Jubiläum mit einem Schauspiel

Klosterkirche

+ © Roland Keusch Schauspielerin Marina Matthias trat zum 50- jährigen Bestehen des Soroptimist-Clubs Remscheid auf. © Roland Keusch

Marina Matthias spielt Charlotte vom Stein berührend.

Von Sabine Naber

Zur Auftaktveranstaltung seines 50-jährigen Bestehens hatte der Soroptimist-Club am Sonntag in die Klosterkirche eingeladen. Die Remscheider Schauspielerin Marina Matthias spielte Peter Hacks Schauspiel „Ein Gespräche im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“.

Es begann mit dem Beatles-Song „He‘s a real nowhere man“. Denn das Gespräch ist ein Monolog. Marina Matthias steht allein auf der Bühne und brilliert als Charlotte vom Stein. Die wehrt sich gegen die Vermutung, dass der Dichter Johann Wolfgang von Goethe ihretwegen 1786 unangekündigt aus Weimar verschwunden ist. Den beiden wird ein amouröses Verhältnis unterstellt, was sie gegenüber ihrem Ehemann ausräumen will. Im weißen Bademantel und weißem Turban auf dem Kopf, eine dunkle Brille verdeckt die Augen, sitzt sie an einem kleinen Tisch, zittert vor Wut und nennt Goethe einen Flegel. „Es gab für mich die Erfüllung einer Aufgabe, keinen Roman zwischen Goethe und mir“, betont sie. „Er war ein Lump, ich erzog ihn, jetzt ist er ein erzogener Lump“.

Ihr wahren Gefühle kommen mehr und mehr zum Vorschein

In den nächsten Szenen trägt sie ein weißes Kleid, spielt mit einem Regenschirm, wenn sie erzählt, dass Goethe sie geliebt habe: „Der von allen gebraucht wird, braucht mich“, erklärt sie fast triumphierend. Und zählt die Opfer auf, die sie gebracht hat. „Man musste Zeit für ihn haben“, sagt sie und hält sein Bild fest in der Hand. Sie zählt seine Schwächen auf - „zum Wetter hat er beschlossen, dass es an allem schuld sein muss“ - nennt ihn ein Scheusal, schildert ihn als einen Mann, der bei Frauen nicht gut ankam. Und doch kommen mit jedem Satz ihre wahren Gefühle mehr und mehr zum Vorschein. Wunderbar authentisch gelingt es Marina Matthias, in die Haut dieser sich offensichtlich verlassen fühlenden Frau zu schlüpfen. Sie zeigt sich wütend, arrogant, verletzlich und verzweifelt. „Liebe ist eine Erfindung der Dichter. Wer würde schon einem Dichter glauben“, sagt sie verächtlich, küsst sein Bild und wischt sich wieder die Tränen ab. Sie will glauben machen, dass ihr abweisendes Verhalten in ihm den Eifer entstehen ließ, „sich meiner zu bemächtigen“. Sie stellt nach jeder These eine Gegenthese auf, hält den Spannungsbogen hoch. Und während sie abstreitet und zugibt, hält sie zwischendurch inne, huscht zur Tür und hofft auf einen Brief von ihm. „Fragen Sie nicht, warum er wegging. Fragen sie lieber, warum er zehn endlose Jahre hier blieb“, fordert sie schließlich ihren imaginären Gesprächspartner auf.

Ein eindringliches Spiel, das berührt und nachdenklich macht. Mit dem Erlös des Abends wird der Soroptimist-Club die „One World Class“ des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums unterstützen, die für Kinder eingerichtet wurde, die ihre Heimat verlassen mussten.