Herr Röntgen, wo sind sie heute anzutreffen?

Letzte Woche befand sich die Figur am Remscheider Rathaus. Wo platzierte sie RGA-Fotograf Roland Keusch denn diesmal?

Von Frank Michalczak

Remscheid. Nun hat Herr Röntgen bereits die fünfte Station bei seiner Sommertour durch Remscheid erreicht. Erkennen Sie, wo sich die Figur des großen Wissenschaftlers heute befindet? Dann machen Sie doch einfach bei unserem Gewinnspiel mit. Dass sich dies lohnt, kann nun auch Susanne Bollongino bestätigen, die diesmal unseren Wochenpreis erhält. Ihre Einsendung wurde unter zahlreichen richtigen Lösungen gezogen. Nun kann sie sich über ein Buch freuen – „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“ Es liegt für sie in der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, bereit, die derzeit montags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

+ Viele haben es gewusst: Die Figur von Wilhelm Conrad Röntgen befand sich am Remscheider Rathaus. © Roland Keusch

Susanne Bollongino entdeckte in der vergangenen Woche das Ausflugsziel Röntgens: Er befand sich vor dem Remscheider Rathaus, das im Hintergrund nur als Silhouette zu erkennen war. Das imposante Gebäude war also diesmal die Lösung beim vierten Teil der sechsteiligen Reihe.

Zuvor hatte RGA-Fotograf Roland Keusch die Figur bereits am Lenneper Geburtshaus von Wilhelm Conrad Röntgen, am Bismarckturm und am Röntgen-Gymnasium platziert.

Teilnehmende, die uns die richtige Lösung schicken, haben nach Abschluss des Sommerrätsels eine weitere Chance. Dann verlost der RGA den Hauptgewinn – ein Erlebnispaket der bergischen Gästeführer.

+ Und so sieht das Bild ohne verschwommenen Hintergrund aus, der die Lösung erschwert. © Roland Keusch

Breites Spektrum der bergischen Gästeführer

Wer will, kann bei den Ausflügen mit Freunden oder der Familie Geheimnisse der Lenneper Altstadt erkunden, Wissenswertes über Müngsten oder auch über Ronsdorf oder Cronenberg erfahren. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum der Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis. Einen Überblick gibt es auf: www.bergisch-erlebnis.de

Gewinnspiel zum neuen Rätsel

Fünfte und vorletzte Station beim Ausflug durch Remscheid hat Röntgen erreicht: Wohin hat es Herrn Röntgen denn diesmal verschlagen? Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit – und gewinnen Sie schöne Preise.

Einsendeschluss ist auch diesmal wieder der kommende Dienstag – also der 1. August. Danach, in der Mittwochsausgabe am 2. August, folgt auch schon das sechste und damit letzte Sommerrätsel in den Ferien. Teilnehmen können Interessierte zum einen auf dem Postweg. Die Adresse lautet: Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. Natürlich ist zum anderen auch eine E-Mail mit der Lösung möglich, und zwar an die Adresse: redaktion@rga.de

Wichtig: Bitte auf der Postkarte oder in der E-Mail an den Betreff „RGA-Sommerrätsel“ und an die Kontaktdaten denken. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

