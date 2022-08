Sommerrätsel: Gewinner stehen fest

Quiz rund um die Müngstener Brücke ist nach sechs Folgen beendet

Von Frank Michalczak

Bergisches Land. Nun stehen die drei Hauptgewinner unseres Sommerrätsels fest, die sich in den vergangenen sechs Wochen mit richtigen Antworten auf unsere Fragen rund um die Müngstener Brücke zu Wort gemeldet haben: Thomas und Horst Böttcher, Michael Tenbuhs sowie Angelika Paukert wurden unter Hunderten Einsendungen gezogen und können sich über zwei Gutscheine für Touren auf dem Brücksteig freuen. Sie erwartet ein unvergessliches Abenteuer: In luftiger Höhe können die Gewinner atemberaubende Ausblicke auf die Weiten des Bergischen Landes genießen. Zudem gibt es bei diesem Ausflug die Gelegenheit, von den Mitarbeitern viel Wissenswertes über die Brücke zu erfahren, die vor 125 Jahren eingeweiht und deshalb beim Sommerrätsel von Remscheider General-Anzeiger und Solinger Tageblatt gewürdigt wurde.

Das Wahrzeichen der Region steht am letzten August-Wochenende im Mittelpunkt diverser Feierlichkeiten. Wer möchte, kann zum Beispiel am Samstag, 27. August, ab 19.30 Uhr ein Konzert der Bergischen Symphoniker erleben, die auch etwas zu feiern haben: Vor 25 Jahren wurde das Orchester aus der Taufe gehoben. Dabei wird es farbenfroh zugehen: Die Müngstener Brücke wird in den Abendstunden beleuchtet. Karten für den Auftritt unter freiem Himmel auf der Bühne vor Haus Müngsten müssen online bestellt werden: www.bergische-erlebniswelten.de.

125 Jahre Müngstener Brücke: Am 28. August ist Familientag

Die Stadt Remscheid richtet am Sonntag, 28. August, zudem einen Familientag im Brückenpark aus. Am Haus Müngsten beginnt das Programm um 11 Uhr. Vorgesehen sind Auftritte vom Durchsholzer Puppen- und Marionettentheater, Shows eines Seifenblasenkünstlers und diverse Aktionen der Interessengemeinschaft Wupper-Tells, die unter anderem Führungen bietet.

Die Wuppertaler Feuerwehr präsentiert zwischendurch eine spektakuläre Höhenrettung. Zu erwarten sind Auftritte von Stelzenläufern, einem Drehorgelspieler und einem Pantomimekünstler. Angekündigt ist Musik der Solinger Brassband „Em Brass“. Eingeläutet wird der Tag vom Blechbläserensemble der Bergischen Symphoniker.

Mit der Organisation unterstützt die Remscheider Stadtverwaltung den Verein Welterbe Müngstener Brücke, der sich dafür einsetzt, dass sie den Unesco-Welterbestatus erhält - und zwar im Verbund mit weiteren europäischen Brücken: Ponte Maria Pia und Ponte Dom Luis I. in Portugal, Ponte San Michele in Italien und dem Garabit-Viadukt in Frankreich. Alle Bauwerke wurden im 19. Jahrhundert errichtet und sind als imposante Großbogenbrücken Beispiele für herausragende Leistungen der Konstrukteure.

Wochengewinnerin erkannte Brücke in Portugal

Eine von den fünf Brücken stand im Mittelpunkt beim letzten Teil unseres Sommerrätsels. Das Foto, das wir am vergangenen Mittwoch veröffentlichten, zeigte die Ponte Dom Luis in Porto. Das wusste unter anderem Heike Trossin, die sich als Wochengewinnerin über das Buch „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“ freuen kann. Es liegt in der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, für sie bereit.

