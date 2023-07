Wo ist der nächste Halt, Herr Röntgen?

Zum dritten Mal wurde die Figur des großen Sohns der Stadt an einer Stelle im Stadtgebiet platziert. Erkennen Sie das Gebäude im Hintergrund? Bis kommenden Dienstag, 18. Juli, können Sie die Lösung einsenden – und schöne Preise gewinnen.

Von der Sternwarte am Remscheider Stadtpark machte sich Wilhelm Conrad Röntgen wieder auf den Weg. Wo ist er dieses Mal im dritten Teil unseres Sommerrätsels gelandet?

Remscheid. Nun sind wir bereits in der Halbzeit unseres Sommerrätsels angekommen, bei dem Wilhelm Conrad Röntgen Sehenswürdigkeiten in Remscheid besichtigt. Beim ersten Teil der Reihe hatte RGA-Fotograf Roland Keusch die Figur des großen Wissenschaftlers vor Röntgens Geburtshaus platziert. In der vergangenen Woche war sie am Bismarckturm zu Gast, wo sich die Sternwarte befindet.

Dies erkannte unter anderem Barbara Haack. Ihre Einsendung wurde unter zahlreichen richtigen Lösungen gezogen. Nun kann sich über das Buch „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“ freuen. Für sie liegt es in der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, bereit, die derzeit montags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

Barbara Haack und die übrigen Teilnehmer haben aber noch eine Gewinnchance. Am am Ende des sechsteiligen Sommerrätsels verlosen wir einen Gutschein für ein Erlebnispaket der bergischen Gästeführer, die ein breites Spektrum an Ausflügen und Führungen anbieten. Daraus kann sich der Glückspilz etwas Passendes aussuchen und Familie oder den Freundeskreis auf die Entdeckungsreise mitnehmen.

+ Letzte Woche befand sich Wilhelm Conrad Röntgen am Bismarckturm. Er wurde 1901 erbaut – in dem Jahr erhielt Röntgen den Nobelpreis. © Roland Keusch

Mit dem Nachtwächter in Lennep unterwegs

Diese könnte zum Beispiel nach Lennep führen, wo Gustav om Hackenberg regelmäßig unterwegs ist, um den Gästen Pikantes und Amüsantes über die einstigen Bewohner zu erzählen.

Die Tour durch die Altstadt von und mit dem Nachtwächter alias Lothar Vieler zählt laut der Initiative Bergisch Erlebnis seit Jahren zu den beliebtesten Städteführungen in der Region. Das nächste Mal ist Gustav om Hackenberg übrigens an diesem Donnerstag, 13. Juli, unterwegs. Um 19 Uhr beginnt die etwa zweistündige Tour am Röntgen-Museum, Schwelmer Straße 41.

Auch die großen Nachbarstädte können Interessierte bei dem Zusammenschluss der Gästeführer erkunden. Bergisch Erlebnis bietet Entdeckungsreisen zu Sehenswürdigkeiten in Solingen und Wuppertal an. Da darf Schloss Burg ebenso nicht fehlen wie der Brückenpark in Müngsten oder auch Führungen in Ronsdorf oder Cronenberg. Kartenreservierung und eine Übersicht über die sonstigen Angebote von Bergisch Erlebnis online.

Die Reise geht weiter: Welches Gebäude zeigt unser neues Rätselfoto?

In dieser Woche hat Wilhelm Conrad Röntgen wieder ein Ziel in seinem Geburtsort angesteuert. Erkennen Sie die markante Silhouette des Gebäudes auf dem Bild rechts? Dann machen Sie einfach mit und schreiben uns Ihre Lösung bis zum kommenden Dienstag, 18. Juli. Das nächste Rätsel erscheint in der darauf folgenden Mittwochsausgabe.

Teilnahme und Einsendeschluss

Einen kompletten Überblick über die Freizeitangebote der Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis, eine Vorstellung der Gästeführer und eine Liste mit bereits feststehenden Termine gibt es auf der Homepage der Initiative:

www.bergisch-erlebnis.de

