Machen Sie mit beim Sommerrätsel: Wo ist Röntgen?

Doppelte Gewinnchance beim sechsteiligen Sommerrätsel des RGA. Hauptpreis ist ein bergisches Erlebnis.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Unser sechsteiliges Sommerrätsel dreht sich diesmal rund um den großen Sohn der Lenneps, der vor 100 Jahren starb: Wilhelm Conrad Röntgen. Ein Miniaturabbild von ihm platzierte RGA-Fotograf Roland Keusch an ganz unterschiedlichen und markanten Punkten im Remscheider Stadtgebiet, die es zu erkennen gilt.

Heute startet unsere Reihe mit dem ersten Teil. Wissen Sie, wo sich die Figur des großen Forschers befindet, der Weltgeschichte geschrieben hat? Schauen Sie mal genau hin auf dem Foto oben....

Das sind die Gewinne beim RGA-Sommerrätsel 2023

Wenn Sie die Antwort kennen, haben Sie eine doppelte Gewinnchance. Jede Woche verlost der RGA ein Exemplar des Buches „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“

Und: Alle richtigen Lösungen landen nach dem sechsten und letzten Rätsel erneut in der Lostrommel. Dann geht es um den Hauptpreis – um einen Gutschein für ganz besondere Ausflüge. Dabei haben Glückspilze die Gelegenheit, unterschiedliche Facetten der Heimat zu erkunden und unbekannte Seiten zu entdecken. Und das im Kreise der Familie oder von Freunden.

„Bergisch Erlebnis“: Das ist das Angebot an Touren durchs Bergische

Die Gästeführer der gemeinnützigen Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis bieten dafür eine reichhaltige Auswahl: Da wären zum Beispiel Führungen vom Nachtwächter Gustav om Hackenberg alias Lothar Vieler in Lennep, der viel Wissenswertes über die Altstadt und seine einstigen Bewohner vermittelt. Rund zwei Stunden dauert der interessante Rundgang durch die Stadtgeschichte.

Oder wie wäre es mit einem Busausflug? Die „Bergische Rundfahrt“ führt durch das Städtedreieck von Wuppertal, Remscheid und Solingen. Wer möchte, kann sich auch aufs E-Bike begeben und den Spuren der Lenneper Tuchmacher folgen: Bei dieser Tour steuern die Teilnehmenden die Radevormwalder Wupperorte Dahlhausen und Dahlerau an, wo sich früher die Textilfirmen Hardt & Pocorny sowie Wülfing befanden. Es geht zudem zur Wuppersperre und Panzertalsperre.

Aber auch die großen Nachbarstädte können Interessierte bei dem Zusammenschluss der Gästeführer erkunden. Bergisch Erlebnis bietet Entdeckungsreisen zu Sehenswürdigkeiten in Solingen und Wuppertal an. Da darf Schloss Burg ebenso nicht fehlen wie der Brückenpark in Müngsten oder auch Führungen in Ronsdorf oder Cronenberg, die sich als Welt für sich entpuppen und ihre ganz eigene Geschichte haben.

Sommerrätsel 2023: So machen Sie mit

Mitmachen lohnt sich also. Und wer möglichst oft die richtige Lösung einreicht, steigert seine Chancen auf den Hauptgewinn. Einsendeschluss ist jeweils der nächste Dienstag – beim ersten Rätsel also der 4. Juli. Für die Teilnahme haben Interessierte mehrere Möglichkeiten: Sie können zum einen den Postweg wählen. Die Adresse lautet: Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. Natürlich ist zum anderen auch eine E-Mail mit der Lösung möglich, und zwar an: redaktion@rga.de

Wichtig: Bitte auf der Postkarte oder in der E-Mail an den Betreff „RGA-Sommerrätsel“ und an die Kontaktdaten denken. Einen kompletten Überblick über die Freizeitangebote der Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis gibt es im Internet unter: www.bergisch-erlebnis.de

