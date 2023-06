Sieben Orte, sieben Gottesdienste

Die Kirchengemeinden in Remscheid haben sich zusammen getan und bieten an sieben Orten sieben besondere Gottesdienste an.

Von Sabine Naber

Remscheid. Zum ersten Mal wird es in Remscheid eine Sommerkirche mit sieben Gottesdiensten an sieben Orten geben. „Wir wollen als evangelische Gemeinden in Alt-Remscheid in den großen Ferien zusammenarbeiten. Versuchen, die Kräfte zu bündeln“, erklärt Martin Rogalla von der Stadtkirchengemeinde.

Pfarrerin Charlotte Behr (Auferstehungskirchengemeinde) hatte die Idee dazu. Das Motto „Hin und weg“ möchte sie so verstanden wissen: „Einmal kann es heißen, dass man von etwas restlos begeistert ist. Aber es kann auch deutlich machen, dass Ferien Reisezeit ist. Egal, ob man weit wegfährt oder nur mal in der näheren Umgebung unterwegs ist.“ Sei man erst einmal „aus dem Häuschen“ gekommen, bleibe man in Bewegung.

Los geht es mit einem Tauffest am 25. Juni

Losgehen soll es am 25. Juni im Müngstener Brückenpark mit einem Tauffest unter freiem Himmel. „Für die unterschiedlichen Taufstationen wird das Wasser aus der Wupper geschöpft“, schildert Behr, die diesen Gottesdienst mit Kolleginnen und Kollegen aus allen vier Gemeinden gestaltet. Und sich freut, dass bereits 14 Kinder zu dieser Taufe angemeldet wurden. „Jeder von uns wird mehrere Kinder hintereinander taufen, das läuft parallel. Anschließend ist ein Picknick geplant.

„In die Gänge kommen“ heißt es eine Woche später in der Lutherkirche. Nach dem Gottesdienst laden Pfarrerin Anne Simon und Diakonin Marion Kruse zu einem Essen mit Zutaten aus den Hochbeeten an der Kirche ein. In der Adolf-Clarenbach-Kirche geht es am 9. Juli um das Thema „Dabei sein ist (nicht) alles“, eine Woche später in der Christuskirche an der Burger Straße um Beziehungsdramen in der Bibel und „Das Recht, geliebt zu werden“.

Gottesdienste starten um 11 Uhr und richten sich an alle

Eine Weg-Geschichte werden die Besucher in der Stadtkirche am 23. Juli hören, wenn es heißt „Wohin des Wegs, Elias“. „Und weil der 30. Juli mit dem Bombenangriff auf Remscheid vor 80 Jahren ein wichtiger Tag ist, wollen wir zu einem Gedenkgottesdienst ins Gemeinde- und Stadtteilzentrum Esche einladen“, erklärt Behr. Zum Abschluss soll am 6. August in der Hastener Pauluskirche „Ein Blick ins Fotoalbum“ geworfen werden.

Beginn der Sommerkirche ist jeweils um 11 Uhr. „Wir versuchen, es bunt, zentral und für alle Menschen – nicht nur für Protestanten - zu gestalten“, versichert Rogalla.