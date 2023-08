Sommerfest mit buntem Programm

Augusta Hardt Horizonte.

Von Sabine Naber

Remscheid. Zu einem Sommerfest, das mitreißende Musik, sehenswerte Kunst, Essen, Überraschungsgäste und Walking-Acts – eine besondere Form des Theaterspiels – bietet, lädt das Augusta Hardt Horizonte (AHH) am kommenden Samstag ein. „Es ist Tradition bei uns, in die Öffentlichkeit zu gehen. Klienten, Nachbarn oder auch Mitglieder der Kirchengemeinden zusammenzubringen, um gemeinsam zu feiern. In diesem Jahr will sich auch das Ukraine-Zentrum bei uns präsentieren, den Grillstand übernehmen und die Kinder schminken“, erzählt AHH-Geschäftsführer Bernd Steinhoff.

Am Samstag wird unter anderem die Künstlerin Bianca Haarmann Akzente setzen. Sie will den schönen, am Abend illuminierten Garten an der Sauerbronnstraße noch weiter verschönern – mit rund 50 Werken. „Ich hänge sie in die Bäume, platziere sie zwischen den Blumen. Und werde auf einer Wand, gemeinsam mit den Gästen, die drei Schriftzüge Toleranz, Respekt und Begegnung gestalten“, schildert sie ihr Vorgehen. Die Remscheider Kunststudentin Carmen Nowak wird den Prozess begleiten.

Weitere Angebote werden das Fest bereichern. Ab 18 Uhr wird das Duo Paul war’s Pop und Rock der 80er spielen, ab 20 Uhr sorgen die Heart Devils mit Acoustic Rock’n’Roll, Country und Americana im Stil der Everly Brothers, Johnny Cash, Elvis Presley oder auch Chuck Berry für die musikalische Unterhaltung. Die Bundesliga-Mannschaft der IGR Remscheid wird die Gäste mit Getränken versorgen, der Inner Wheel Club will im Backhaus Waffeln anbieten und die Stadt mit dem Spielmobil die Jüngsten unterhalten.

Geschäftsführer verspricht Überraschungen

„Es werden auch Überraschungsgäste aus dem Klientel kommen. Klar, dass ich da noch keine Namen nennen darf. Und auf die Walking-Acts bin ich selbst auch gespannt. Fest steht, dass wir alle große Lust haben, noch einmal so richtig zu feiern“, betont Steinhoff.

Er freut sich, dass im Rahmen dieses Festes gegen 17.30 Uhr Pfarrer Joachim Pöplau von Kirche und Diakonie mit dem Goldenen Kronenkreuz ausgezeichnet wird.

Samstag, 26. August, 14 bis 22 Uhr, Sauerbronnstraße 8