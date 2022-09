Sommerfest macht Lust auf weitere Veranstaltungen

Verein Bürgerhaus-Süd feierte in der Auguststraße - Rot-Blaue Funken waren der Höhepunkt des Festes.

Von Lena Spataro

Remscheid. Das Sommerfest des Bürgerhauses Süd machte Lust auf weitere Veranstaltungen. Anwohner freuten sich darüber, am Samstag im Bürgerhaus-Süd wieder feiern zu dürfen. Nach zweijähriger Pause veranstaltete der Bürgerhaus-Süd e.V. unter der Leitung von Christina Mendes dos Reis und vielen freiwilligen Helfern das jährliche Event in der Auguststraße 24.

Der Frauenchor Ehringhausen organisierte die Tombola und das Küchenbüffet. „Zum Glück helfen hier so viele engagierte Menschen. Das ist nicht selbstverständlich“, befand Mendes dos Reis.

Für die Rentnerinnen Evi Schlirgensiepen und Ingrid Weyrauch ist das Sommerfest eine schöne Möglichkeit ihren Nachbarschaftsverein zu unterstützen. Besonders gefallen habe ihnen der Auftritt der Karnevalsgesellschaft Rot-Blaue Funken. Die Tanzgarde war bei ihrem Heimspiel corona-bedingt der einzige Programmpunkt des Festes, begeisterten jedoch das Publikum.

„Wir freuen uns darauf, dass es langsam wieder los geht“, sagte Christina Mendes dos Reis. Die nächsten Veranstaltungen sind geplant. Im Oktober lädt das Bürgerhaus-Süd, 2006 gegründet, zum Café ein. „Das ist immer ein Highlight“, erklärte Mendes dos Reis. Zudem wird im Oktober die Spielgruppe „Offene Tür“ für Kinder und Jugendliche wieder regelmäßig geöffnet.

Wer die Rot-Blauen-Funken am Samstag verpasst hat, ist eingeladen, ihrem Auftritt am 19. November beizuwohnen. Außerdem hofft die erste Vorsitzende besonders darauf, dass das Adventslotten am 2. Dezember wieder stattfinden kann. Die Tradition hat sie von ihrer Vorgängerin übernommen und soll weiter fortgeführt werden.