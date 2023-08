Sommerfest im Bürgerhaus Süd

Remscheid. Das Team vom Bürgerhaus Süd bietet am Samstag, 26. August, im und am beliebten Treffpunkt ein Sommerfest an. Wer möchte, kann dazu ab 14 Uhr die Auguststraße 24 besuchen. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, damit unser Fest diesmal draußen auf dem Hof stattfinden kann. Für alle Fälle werden Zelte aufgestellt“, heißt es von den Gastgebern.