Das können Kinder in der ersten Sommerferien-Woche machen

Lasertag, Natur erkunden oder Skulpturen bauen: Schon in der ersten Woche ist viel los. Was das Ferienprogramm der Stadt Remscheid so zu bieten hat.

Juhu, nur noch fünf Mal schlafen – dann sind Sommerferien! Und damit es nicht langweilig wird, haben Verbände, Vereine, Gemeinden, freie Träger, städtische Einrichtungen und die Kinder- und Jugendförderung ein großes Programm zusammengestellt. Vom Tagesangebot bis zur Ferienfahrt ist alles dabei. Dazu hat die Stadt auf ihrer Internetseite www.remscheid.de eine Übersicht zusammengestellt. Hier findet man auch die Links zu den Veranstaltern mit weiteren Infos. Einige Beispiele, was man in der ersten Woche erleben kann:

Natur pur: Wusstest du, dass sich Bienen mit einem Tanz verständigen, dass die Königin mehrere Jahre alt werden kann und wie Bienen den Winter überstehen? Wenn du das nicht beantworten kannst, solltest du auf jeden Fall zur Natur-Schule Grund kommen: Am Mittwoch, 21. Juni, 10 bis 13 Uhr, für alle zwischen 6 und 12. Kosten: 10 Euro. Anmeldung bis Montag per E-Mail. Die Natur-Schule in Lüttringhausen bietet auch eine Wald-Expedition an (27. Juni, 10 bis 13 Uhr, Anmeldung bis 25. Juni per Mail, Kosten: 10 Euro) oder „Früchte- und Kräutereis selbst gemacht“ (29. und 30. Juni, je 10 bis 13 Uhr, je Kind und Tag 12 Euro, Anmeldung bis 27. Juni per E-Mail an info@natur-schule-grund.de.

Sport: Für die Kleinsten von 1,5 bis 4 Jahre mit ihren Mamas und Papas bietet der RTV am Donnerstag, 22. Juni, Eltern-Kind-Turnen an: 14.30 bis 15.30 und 15.30 bis 16.30 Uhr. Gratis für Mitglieder, 3 Euro für Nicht-Mitglieder. Von Montag bis Freitag, 26. bis 30. Juni, je 8 bis 16 Uhr, richtet die LTG das Sportcamp in der Mollschen Fabrik aus. Preis: 120 Euro für Nicht-Mitglieder, 110 Euro für Mitglieder. Auch der RSV bietet zur gleichen Zeit sein Sportcamp für alle zwischen 6 und 10 Jahren – 160 Euro. Hip-Hop und Streetdance mit Melina Ferreira Damora ist vom 26. bis 30. Juni, 11 bis 12.30 Uhr, in der Schule für Musik, Tanz und Theater für Sechs- bis Achtjährige angesagt: 40 Euro. Oder wie wäre es mit Zumba für Kids? Dienstag, 27. Juni, beim RTV. Für alle von 4 bis 6 Jahren von 16 bis 17 Uhr, für 7 bis 11 Jahre von 17 bis 18 Uhr. 2 Euro für Mitglieder, 3 Euro für Nicht-Mitglieder.

Ausflüge und Aktionen: Lust auf eine Kanu-Tour auf der Wupper? Am 1. Juli gibt es gleich zwei. Die vom RTV startet von 9.30 bis 13 Uhr für alle ab elf Jahren, 20 Euro für Mitglieder, 23 Euro für Nicht-Mitglieder. Die Tour von der Remscheider Sportjugend startet von 10 bis 16.30 Uhr für 8- bis 16-Jährige. Preis: bis 10 Jahre 5 Euro, ab 11 Jahre 10 Euro. Ins Legoland Discovery Centre Oberhausen geht’s am 26. Juni, mit dem RTV: 15 Euro für Nicht-Mitglieder, 12 Euro für Mitglieder. Minigolf im Brückenpark mit dem RTV ist am 23. Juni, 14 bis 18 Uhr für 6- bis 18-Jährige angesagt (Preis: 6 für Mitglieder, 9 für Nicht-Mitglieder), Lasertag in Wuppertal mit dem RTV auch am 23. Juni, 14 bis 18 Uhr, für 8- bis 14-Jährige. Preis: 22 für Mitglieder, 25 für Nicht-Mitglieder.

Kreatives: Im Wintergarten des Röntgen-Geburtshauses gibt es in den Ferien montags immer erst einen offenen Gamedesign-Workshop (15 bis 17 Uhr) und dann einen offenen Spieleabend (17 bis 20 Uhr), Eintritt frei. Jeden Montag, Dienstag und Mittwoch in den Ferien, je 14.30 bis 18 Uhr, gibt es Spiel und Spaß im Ewald, Spielhaus Rosenhügel, für alle zwischen 6 und 18 Jahren – kostenfrei. „Spürnasen aufgepasst! Wer hat die Juwelen der Gräfin Superreich geklaut?“ heißt es am 27. Juni für Dritt- und Viertklässler bei den Lütteraten, 9 bis 13 Uhr. Kostenfrei. Beim Kunstprojekt in der Welle am 29. und 30. Juni, 8.30 bis 13 Uhr, können 6- bis 14-Jährige Skulpturen oder Figuren aus Holz, Gips, Draht & Co. kreieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Kostenfrei.

Freibad: Das Freibad Eschbachtal hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt: Für Kinder unter vier Jahren gratis, ab vier Jahren 2,50 Euro, Erwachsene 4 Euro den Tag.