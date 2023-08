IHK: Der feste Glaube an das Bergische Land

Fast 1000 Besucher waren zu Gast beim Sommerempfang der Bergischen Industrie- und Handelskammer in der Historischen Stadthalle in Wuppertal .

Von Sven Schlickowey

Wuppertal. Los ging es mit einem echten Hit. „I Believe“ sang Tim Kamrad zur Eröffnung des IHK-Sommerempfangs am Dienstag. Die Nummer sei das meistgespielte Lied im deutschen Radio 2022 gewesen, berichtete IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge. Und bescherte dem in Wuppertal geborenen Sänger einen internationalen Erfolg mit Goldenen Schallplatten in fünf Ländern.

+ Sänger Tim Kamrad sorgte für Musik und gute Laune – und lieferte das inoffizielle Motto des Abends gleich mit. © Christian Beier

Kamrad gelang es bei seinem kurzen Auftritt nicht nur, die fast 1000 Besucher in der Historischen Stadthalle in Wuppertal zu begeistern, er lieferte auch so etwas wie das inoffizielle Motto des Abends: „I Believe“, zu Deutsch: Ich glaube. Der Glaube an das Bergische Land und seine Wirtschaft, deren Wandlungs- und Zukunftsfähigkeit, an die eigene Stärke und die Menschen schwang jederzeit mit an einem stimmungsvollen Abend.

Auch bei Prof. Michael Hüther, dem Hauptredner des Empfangs. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln nahm seine Zuhörer mit zu den aus seiner Sicht gravierendsten Herausforderung der Wirtschaft. Und zu Lösungen. Der demografischen Entwicklung, dass mehr Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden als einsteigen, setzt der Ökonom neben Einwanderung und Produktivitätssteigerung auch mehr Arbeit entgegen. Leiste jeder im Schnitt zwei Stunden mehr pro Woche, rechnete er vor, kompensiere das die 4,2 Milliarden Arbeitsstunden jährlich, die bis 2030 wegfallen.

„Einige sagen schon: Das kann weg. Aber Sie sind ja am Markt erfolgreich.“

Um die digitale Transformation und vor allem die Energiewende zu finanzieren, stellte er die von Teilen der Politik vehement verteidigte Schuldenbremse infrage. Es helfe nicht, aus ideologischen Gründen ständig das Gleiche vorzutragen, so Hüther: „Und am Ende kommt immer der gleiche Mist raus.“

Vor allem aber widersprach er deutlich dem mancherorts bereits angestimmten Abgesang auf die „Old Economy“, die „alte“ Industrie, wie man sie im Bergischen häufig findet. „Einige sagen schon: Das kann weg. Aber Sie sind ja am Markt erfolgreich.“

+ IHK-Präsident Henner Pasch sieht Deutschland und die Demokratie in der „schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“. © Christian Beier

Das „klassische deutsche Industriemodell“ sei die Basis für die Transformation, das, was die Firmen im Städtedreieck seit 200 Jahren erfolgreich mache, werde noch gebraucht. Wie das Beispiel Sunfire zeige: Der Hersteller von Elektrolyseuren zur Wasserstoffherstellung hat vor eineinhalb Jahren eine Solinger Galvanik-Firma übernommen. „Weil es dort genau die Kompetenzen gibt, die sie brauchen.“

Er habe der Region und den Unternehmern „Perspektiven und Hoffnungen“ gegeben, bedankte sich Henner Pasch bei Hüther. Der IHK-Präsident hatte zuvor in seinem Grußwort selber zahlreiche Probleme angesprochen, vom Zustand der Verkehrsinfrastruktur bis zur „überbordenden Bürokratie“. Man befinde sich in der „schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“. Die Demokratie sei in Gefahr.

+ Unter den fast 1000 Gästen: Christian Klauder (l.) und Dr. Marcus Jankowski vom Remscheid Arbeitgeberverband. © Christian Beier

„Und doch, es besteht Hoffnung“, wollte der Präsident die sprichwörtliche Flinte nicht ins Korn werfen. Für alle genannten Herausforderung gebe es eine Lösung: „Wir Bürgerinnen und Bürger haben es in der Hand“, rief er dazu auf, sich demokratisch zu engagieren: „Lassen Sie uns weiter gemeinsam das tun, was unsere Vorfahren im Bergischen Land immer getan haben: Die Herausforderungen heute und in Zukunft effizient, innovativ, kreativ, pragmatisch und mit Mut angehen.“

Da passte es, dass Tim Kamrad am Ende noch mal zum Mikrofon griff. Und noch mal seinen Hit „I Believe“ spielte. Dass es ein geerdeter junger Mann aus dem Bergischen schaffe, eine internationale Musikkarriere hinzulegen, sagte Henner Pasch, helfe ihm, daran zu glauben, dass man alles erreichen kann.

Hintergrund

Die Bergische Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid vertritt rund 40.000 Unternehmen im Städtedreieck. Einmal im Jahr lädt man Mitglieder sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Stadtgesellschaft zum Empfang ein. Im Vorjahr wurde in der ausgehenden Corona-Phase der traditionelle Neujahrsempfang im Januar zum Sommerempfang umfunktioniert.