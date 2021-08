Freibad Eschbachtal freut sich auf steigende Temperaturen

Sommeranfang

+ © Doro Siewert In der kommenden Woche wird die 35-Grad-Marke geknackt. © Doro Siewert

Kommende Woche soll die 35-Grad-Marke geknackt werden.

Rein ins kühle Nass – das war am Freitag im Freibad Eschbachtal nicht nur das Motto von (v. h.) Sven, Can, Levi, Tobi und Denni. Gehörte dazu am Freitag zum Sommeranfang bei Höchsttemperaturen um 20 Grad noch etwas Mut, dürfte Abkühlung in den nächsten Tagen bei allen Remscheidern sehr willkommen sein. Erwarten die Meteorologen für Samstag rund 24 Grad, sind es am Sonntag schon 28 – Tendenz steigend. Spätestens, wenn in der kommenden Woche die 35-Grad-Marke geknackt wird, ist das Freibad Eschbachtal wohl Publikumsmagnet.



Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Kinder und Jugendliche zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 4 Euro Eintritt. /tk