Solo-Trompeter überzeugt voll und ganz

7. Philharmonisches Konzert: Programm musste kurzfristig geändert werden.

Von Daniel Diekhans

Eckehard Stier rettete das 7. Philharmonische Konzert. Da Gastdirigent Markus L. Frank wegen Krankheit absagen musste, holten die Bergischen Symphoniker Stier von einem auf den anderen Tag zur ersten Probe. Der gebürtige Dresdner dirigiert regelmäßig die Jenaer Philharmonie und das Orchester Massimo Bellini in Catania. Für seine Gastspiele in Solingen und Remscheid brachte er Rachmaninows 2. Symphonie mit. Im Zentrum des Programms aber stand Alexander Arutjunjans Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur.

In dem 1950 entstandenen Werk geht der armenische Komponist sehr frei mit der Volksmusik seiner Heimat um und setzt zudem Maßstäbe für das moderne Trompetenspiel. Genau das Richtige also für einen Allrounder wie Romain Leleu. Der französische Trompeter beherrscht nicht nur ein breites klassisches Repertoire, sondern hat seine Wandlungsfähigkeit auch mit zahlreichen Uraufführungen bewiesen. Im Teo Otto Theater konnten 300 Gäste erleben, wie Leleu seine Strahlkraft auf das einsätzige Trompetenkonzert anwendete.

So dicht die Orchesterbegleitung gewebt war – mit satten Tönen drang der 39-Jährige durch. Ohne Mühe gelangen ihm die von Arutjunjan geliebten Stimmungswechsel. Nach dem voll ausgesungenen Auftakt zog das Tempo mächtig an. Es folgte eine mit dem Dämpfer ausgeführte lyrische Melodie. Schließlich meisterte Leleu ganz allein eine Reihe virtuoser Läufe.

Eine frische Interpretation von Rachmaninow

Eine tragende Rolle spielt die Trompete auch in Rossinis „Wilhelm Tell“-Ouvertüre, mit der die Symphoniker den Abend eröffneten. Dem Galopp des Stücks, der als Filmmusik Karriere gemacht hat, verliehen Ferenc Mausz und seine Bläserkollegen rauschhafte Dynamik. Eine ähnlich frische Interpretation fand Stier für Rachmaninow, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Seine Symphonie in e-Moll entstand zwischen 1906 und 1907, als der Komponist in Dresden lebte. Hatte Rachmaninow lange mit der misslungenen Aufführung seiner ersten Symphonie gehadert, konnte er in dieser Zeit wieder unbeschwert arbeiten.

Dieser Geist weht auch durch die 2. Symphonie. Der Kopfsatz, in dem die Symphoniker Laut und Leise austarierten, kam zwar noch gemäßigt daher. Umso stürmischer preschte dann der Allegro-Satz voran und lief in einem Crescendo aus. Ein nach innen verlagertes „Glühen“ dominierte das Adagio. Es war wie eine Vorahnung des Finales. Wie ein Donnerschlag fuhren hier die Pauken dazwischen, gefolgt vom Orchester und einem ruhelos kreisenden Thema, das erst ganz am Ende harmonisch ausklang.