Solist tauscht Theater gegen Klassenzimmer

Klasse(n)konzert

+ © Melissa Wienzek Auf seinem Lieblingscello, das 200 Jahre alt ist, gab Isang Enders kurze Kostproben seines Könnens. Die Zehntklässler hörten gebannt zu. © Melissa Wienzek

Cellist Isang Enders war zu Gast am Rögy.

Von Melissa Wienzek

In einem besonderen Konzertsaal trat Solist Isang Enders (31) am Mittwochmorgen auf: zwischen Tafel und Stuhlreihen. Im Rahmen der Reihe „Rhapsody in School“ gab der Cellist, der am Abend mit den Bergischen Symphonikern im Teo Otto Theater auftrat, ein Exklusiv-Konzert im Musikraum des Röntgen-Gymnasiums. 21 Zehntklässler durften bereits vorab Auszüge eines Werkes hören, das am Abend im 2. Philharmonischen Konzert gespielt wurde. Dieses besuchten die Schüler ebenfalls gemeinsam mit ihrer Musiklehrerin Doris Nowak, gesponsert von den Orchesterfreunden. Aber vor allem durften die Jugendlichen Fragen stellen.

„Ich spiele heute Abend Schumann, der ein Komponist der Romantik war. Immer, wenn es um Liebe und Tod geht, ist das Cello dabei“, erklärte der Solist, der in Berlin lebt. „Es gibt radikale Wechsel – wie beim Joker“, sagte er und spielte den ersten Satz des Konzerts für Cello und Orchester in a-Moll op. 129. Die Schüler hörten beeindruckt zu. „Wie würdet ihr die Emotionen des Stücks beschreiben?“, wollte der Profi-Musiker nachher wissen. „Extreme Stimmungsschwankungen von fröhlich zu nicht fröhlich“, beschrieb es Cynthia (16).

Die Gymnasiasten stellten sich dabei als Kenner der Klassik heraus, schließlich hatten sie sich bereits seit Beginn des Schuljahres damit beschäftigt: Referate gehalten, Plakate angefertigt – und sogar eine Probe der Symphoniker in den Räumen Am Bruch besucht. Natürlich wussten sie daher auch, was eine „fallende Quinte“ ist. Die meisten von ihnen spielen selbst ein Instrument.

Das 200 Jahre alte Cello kostet so viel wie ein Haus

Die Zehntklässler wollten wissen, wie Enders zum Cello gekommen ist, ob er viel reist, wie man die Töne trifft und ob er vor Konzerten noch aufgeregt ist. „Ja, bin ich“, gab der 31-Jährige zu, der mit einer Geigerin verheiratet ist und einen sechs Monate alten Sohn hat. „Und das ist auch gut so. Denn wäre das nicht so, wäre es nur ein 08/15-Job.“ Vor einem Auftritt sei er gern früh vor Ort, um sich in Ruhe einzustimmen. Und um eine Banane zu essen, verriet der Musiker. Und gab zu: „Der Beruf ist hart.“ Ob er denn nur klassische Musik höre oder auch Pop? „Ja klar, ich habe ein Spotify-Abo. Also vom Mond bin ich nicht“, sagte er lachend.

Ein Geheimnis verriet Enders, der bereits mit 20 eine Festanstellung erhielt und gerade sein Cello-Studium abgeschlossen hat: „Mein 200 Jahre altes Cello kostet so viel wie ein Haus.“ Er habe drei davon. „Allein von dem Bogen könnte ich mir ein Auto kaufen.“

Charlotte (15), die selbst Cello spielt, war von der außergewöhnlichen Schulstunde begeistert. „Ich habe noch mal ganz andere Eindrücke bekommen. Ich fand es extrem schön.“