Solinger Straße: Auto gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. © Roland Keusch (Symbol)

Am Freitagvormittag ist ein Auto in Vollbrand geraten. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Remscheid. Am Freitagvormittag ist ein Auto auf der Solinger Straße in Höhe der Hausnummer 20 in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei sperrte die Straße komplett.

Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Derzeit laufen noch Aufräumarbeiten. Autofahrer sollten die Solinger Straße meiden.

