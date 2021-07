Wilde Schießerei endet in Festnahme am Amtsgericht

Einsatz

+ © Symbolfoto: Christian Beier © Symbolfoto: Christian Beier

Männer prügeln sich in Papenberger Straße. Polizei stellt scharfe Schusswaffe bei 39-Jährigem aus Solingen sicher.

Von Axel Richter

Noch liegen die Hintergründe im Dunkeln. Fakt ist: Der spektakulären Festnahme am Amtsgericht, über die der RGA bereits am Freitag berichtete, war am Donnerstagabend eine Schießerei auf der Papenberger Straße vorausgegangen. Zudem prügelten in einer wildenden Schlägerei auf offener Straße mehrere Männer unter anderem mit Baseballschlägern aufeinander ein.

Wie die Polizei berichtet, beschreiben Zeugen die Situation so: Gegen 17.50 Uhr soll der später am Amtsgericht festgenommene Mann in einem Audi mit Solinger Kennzeichen vor einem Haus gewartet haben. Dann näherten sich vier bis fünf Personen dem Fahrzeug und schossen mit einer Pistole in die Luft. Die Männer stritten und schlugen sich, wobei die Waffe zu Boden fiel. Kurz danach sollen weitere Schüsse gefallen sein.

Der 39-Jährige im Audi ergriff die Flucht, konnte dann aber auf der Kreuzung Freiheitstraße / Alleestraße von einem Polizeibeamten gestoppt werden. Der Fahrer eines Streifenwagens bremste ihn aus und holte den Verdächtigen dann mit vorgehaltener Waffe aus seinem Auto. Der 39-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

In seinem Audi stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher, möglicherweise die Waffe, die in der Papenberger Straße abgefeuert wurde. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Zumindest sind der Polizei außer dem Festgenommenen keine weiteren Verletzten bekannt.

Noch bevor die Einsatzkräfte in der Papenberger Straße eintrafen, hatten die Männer die Flucht ergriffen. Zwei wurden von Zeugen näher beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, sportliche Figur, 1,80 Meter groß, beide mit kurzen blonden, an den Seiten rasierten Haaren. Beide trugen Pullover, einer in schwarz, der andere in grau.

Der 39-jährige Audi-Fahrer hatte bei der Schlägerei leichte Blessuren erlitten. Gegen ihn ermittelt die Polizei vorläufig wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Er wurde nach Feststellung seiner Identität und einer ersten Vernehmung noch am selben Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.