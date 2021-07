Solinger Juristin wird Präsidentin

Justiz

Dr. Annette Lehmberg steht Landgericht vor.

Von Hans-Peter Meurer

Weiterer Karrieresprung für die Solinger Juristin Dr. Annette Lehmberg: Die 55-Jährige steht kurz vor der Ernennung zur Präsidentin des auch für Remscheid zuständigen Wuppertaler Landgerichts. Sie wird damit von Mönchengladbach, wo sie zuletzt vier Jahre lang das Amt der Landgerichtspräsidentin bekleidete, wieder zum Ursprung ihrer juristischen Karriere zurückkehren und damit ein noch größeres Landgericht leiten.

Die Solingerin begann 1990 ihre Laufbahn als Richterin beim Landgericht Wuppertal. Von 1992 bis 1994 war sie am Oberlandesgericht Düsseldorf tätig, bevor sie zunächst wieder nach Wuppertal zurückkehrte. Dort war sie neben ihrer richterlichen Tätigkeit in einer Berufungszivilkammer frühzeitig mit der Bearbeitung von Justizverwaltungsangelegenheiten betraut.

Im März 1996 erfolgte die erste Abordnung an das Düsseldorfer Justizministerium, wo sie als Referatsleiterin in der für öffentliches Recht und Privatrecht zuständigen Abteilung mit der Gesetzgebung zum Schuldrecht, insbesondere zum Mietrecht, zum Sachen- und Nachbarrecht befasst war.

Ab Dezember 1998 war die promovierte Juristin beim Oberlandesgericht Düsseldorf als Richterin in vornehmlich für Bank- und Gesellschaftsrecht und Bausachen zuständigen Zivilsenaten eingesetzt. Gleichzeitig leitete sie dort das Organisationsdezernat. 2007 folgte die Beförderung zur Vizepräsidentin des Landgerichts Düsseldorf. Im Mai 2011 kehrte sie als Leitende Ministerialrätin in die Funktion als stellvertretende Abteilungsleiterin in die für öffentliches Recht und Privatrecht zuständige Abteilung des Justizministeriums zurück. Am Landgericht Mönchengladbach leitete sie nicht nur die Behörde, sondern war auch Vorsitzende einer Zivilkammer.

Dr. Annette Lehmberg, die stets in ihrer Heimatstadt wohnen blieb, wird damit demnächst Vorgesetzte ihres Mannes Hermann. Denn der ist seit Jahren als Richter am Solinger Amtsgericht tätig. Er gilt als Experte für Zivilstreitigkeiten. Die Lehmbergs haben einen Sohn (20), der in Düsseldorf Jura studiert.