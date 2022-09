Züge auf Müngstener-Strecke sollen ab 2028 elektrisch fahren

Verkehrsverbund vergibt S 7 an die Rhein-Ruhr-Bahn und den neuen Regionalexpress 47 an die Regiobahn.

Solingen/ Remscheid. Auf den regionalen Strecken im Bergischen Land werden demnächst zwei neue Betreiber mit ihren Zügen unterwegs sein. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird die Transdev Rhein Ruhr GmbH (Rhein-Ruhr-Bahn) die S-Bahn-Linie 7 zwischen Wuppertal, Remscheid und Solingen betreiben. Bereits im Dezember 2022 übernimmt die Mettmanner Regiobahn die neue Linie des Regionalexpresses 47. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) weiter mitteilte, sollen nach dem Ende des Vertrages mit der Rhein-Ruhr-Bahn ab 2028 zwischen Wuppertal, Remscheid, Solingen und Düsseldorf batterieelektrische Züge fahren, die keine Oberleitung benötigen.

Der neue RE 47 soll stündlich direkt von Remscheid aus über Solingen nach Düsseldorf fahren. Diese Linie wird durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziert. Dabei sollen die von der S 28 (Wuppertal-Mettmann-Düsseldorf) bekannten Dieselzüge fahren.

Der neue Vertrag für die S 7 schließt sich laut VRR an den derzeit gültigen mit dem Unternehmen Vias Rail an. Dieses war eingesprungen, nachdem der VRR den Betreiber Abellio aus dem regionalen Bahngeschäft in NRW gedrängt hatte.

Die Vergaben an die Betreiber haben die politischen Gremien des VRR am Freitag beschlossen. Dabei nicht berücksichtigte Unternehmen haben jetzt eine zehntägige Einspruchsfrist.