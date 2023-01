Hochzeitsmesse verzaubert die Besucher

„Spirit of Wedding“ in der Alten Schlossfabrik bot von der Blumendeko bis zur Torte alles für den großen Tag.

Von Josie Jordan

Solingen. Am Wochenende verzauberte die Alte Schlossfabrik in Solingen ihre Besucher: Die Hochzeitsmesse „Spirit of Wedding“ öffnete erneut ihre Pforten und lud zukünftige Brautpaare im Bergischen Land dazu ein, sich inspirieren zu lassen. Die Veranstalter „Unkel Event und Marketingprojekte“ präsentierten 40 Aussteller auf einer Fläche von über 1300 Quadratmetern. Zu den Klängen von diversen Liveacts, Bands und DJs konnten sich die Besucher von Hochzeitsdienstleistern beraten lassen. Verschiedene Speisen und Getränke durften probiert werden – gerahmt in einer angenehmen Atmosphäre mit viel Liebe zum Detail.

+ Eine „Candybar“ gehört zu den aktuellen Hochzeitstrends – hier dürfen die Gäste nach Herzenslust naschen. © Tim Oelbermann

Die Hochzeitsplanerin Jessica Büddicker Perez ist Hochzeitsplanerin, Traurednerin und Inhaberin von JP Weddings. Mit ihrem Organisationstalent macht sie jede Hochzeit zu einem ganz besonderen Tag. Ihre Aufgabe ist es, „im Hintergrund die Fäden zu ziehen“ und bei der Umsetzung von individuellen Wünschen zu helfen. Besonders gefragt sind Hochzeiten im Vintage- und Boho-Stil. Aktuell wird auch oft der Aspekt der Nachhaltigkeit und Wiederverwendung aufgegriffen. Die Paare tendieren daher eher zu Trockenblumen oder konservierten Pflanzen anstelle von frischen Blumen. Ihr Ziel ist es, dem Hochzeitspaar einen angenehmen Tag zu ermöglichen.

+ Die Hochzeitsplanerin und freie Rednerin Jessica Büddicker Perez möchte „jede Hochzeit zu einem besonderen Tag machen“. © Tim Oelbermann

Konditormeister mit Herz Der Konditormeister Stefano Gallus betreibt das „Tortenatelier“ als Familienunternehmen. Hier kann jeder Wunsch in Erfüllung gehen. Besonders im Trend liegen die sogenannten „naked Cakes“ mit floralen Designs und frischen Früchten. Farblich bleibt es eher schlicht in Rosa, Weiß und Beige. In puncto Geschmack ist bei ihm gesalzenes Karamell besonders beliebt. Jede Torte ist ein Unikat, und auch Sonderaufträge können je nach Belieben umgesetzt werden.

Saxofonist mit Leidenschaft Der Musiker Rene Reuter ist seit über 30 Jahren Saxofonist und DJ mit „Akos Sax und Events“. Facettenreich und individuell an die Hochzeit angepasst spielt er auf seinem Saxofon Musik aus den Bereichen Party, Ibiza und Deep-house. Seine meistgespielten Song-Performances sind unter anderem: „Jubel“ von Klingande und „Mr. Saxobeat“ von Alexandra Stan. Mit seinem Talent sorgt er bei jedem Fest für die richtige Stimmung.

Brautliebe Anna Fröhlich ist Inhaberin des Brautmodengeschäftes „Brautliebe“. In ihrem Geschäft in Burg findet jede Braut das passende Outfit für ihren großen Tag. Besonders im Trend liegen aktuell schlichte Kleider mit fließenden Stoffen, tiefen Ausschnitten, Puffärmeln und Schlitz. Die Farben Weiß und Blush sind nach wie vor am angesagtesten und sorgen für einen extravaganten Auftritt. Auch Hosenanzüge sind immer gefragter.

+ Einige Hochzeitsbands lieferten musikalische Eindrücke ihres Könnens für den großen Tag. © Tim Oelbermann

Ein Paar im ST-Gespräch Louisa Diebel und Dennis Maus wollen dieses Jahr ihre standesamtliche Hochzeit feiern. Später wird es auch eine freie Trauung geben. Louisa wird ganz klassisch in Weiß heiraten. Dennis tendiert zu einem schwarzen Anzug. Ihre Traumlocation ist das Haus Müngsten in Solingen. Sie wünschen sich eine emotionale, aber auch lässige Hochzeit – wir wünschen den beiden alles Gute!

Hintergrund

Weitere Highlights: Weitere Aussteller boten maßgeschneiderte Anzüge an. Hier liegen die Trendfarben aktuell bei Tannengrün und Beige. Hinsichtlich der Fotografie liegen aktuell „After Wedding Shootings“ im Trend, bei denen das frisch verheiratete Paar auf die Hochzeitsreise begleitet wird. Ein weiteres besonderes Highlight war die Falknerei Bergisch Land, deren Mitarbeiter mit zwei riesigen Falken durch die Messehallen schritten. Außerdem gab es Juweliere, Make-up Artisten, Zauberer, Caterer, Musiker und weitere Extras, die jede Hochzeit abrunden.