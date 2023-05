Echt abgefahren: Der neue „Engelbert“ ist da

Magazin

+ © B. Boll So sieht der neue „Engelbert Echt.Abgefahren.“ aus. © B. Boll

Echt elektrisierend, echt rasant und echt wissenswert kommt der neue „Engelbert Echt. Abgefahren.“ daher.

Bergisches Land. Die Sonderausgabe des Hochglanzmagazins der Mediengruppe B. Boll dreht sich um die Mobilität im Bergischen. So geht es um E-Bikes, Wohnmobile, Oldtimer, aber auch um Modellautos, Fahrschulen oder Kindersitze. Wir verraten, welches Auto Schauspielerin und Bloggerin Alexia von Wismar als Allererstes fuhr.

Und werfen die Frage auf: Sind E-Autos wirklich die Zukunft? Dazu liefert das Magazin viele Tipps.

„Engelbert Echt. Abgefahren.“ ist kostenfrei an vielen Auslagestellen in Remscheid, Radevormwald, Hückeswagen, Wermelskirchen und Burscheid erhältlich. So auch beim RGA, Alleestraße 77-81.

engelbert-magazin.de