Neuer Tourenplaner für Radtouristen

Die Korkenziehertrasse ist ein Radweg, den der neuen Tourenplaner den Touristen vorschlägt und in Tipps einbettet.

Gezielte Werbung bei Touristen mit Fahrrad aus den Niederlanden. Aber auch für Bergische sind die Radtouren spannend.

Von Philipp Müller

Bergisches Land. Mit einer Marketingkampagne will der Verein „Die Bergischen Drei“ jetzt verstärkt um Tages- und Wochenendtouristen werben, die das Bergische mit dem Rad erkunden wollen. Dazu wurde mit einer Auflage von 17 500 Stück der Tourenplaner „einfach bergisch radeln“ neu aufgelegt. Nicht nur aus Tourismusmessen wird er verteilt. Auch digital ist gerade eine Marketingoffensive gestartet, die sich auf die Niederlande ausstreckt und 5 Millionen Kontakte erreichen will.

Unter dem Dach der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) ist der Tourismusverein angesiedelt und kümmert sich um Werbung für das Naherholungsgebiet. Der neue Tourenplaner sei notwendig geworden, berichtet BSW-Sprecherin Anette Kolkau: „In Wuppertal sind neue Unterkünfte hinzugekommen. Der Tourenplaner wird gerne dazu genommen, weil er alle Infos, die für Planung wichtig sind, bündelt. Es sind zum Beispiel fahrradfreundliche Hotels drin, die nur für eine Nacht, etwa bei Durchreisen, buchbar sind, die Stellplätze haben und auch, wo man nasse Fahrradsachen trocknen kann.“

Marketingverein wirbt um niederländische Radtouristen

Es herrsche bereits rege Nachfrage nach dem Kartenmaterial, welches auch die Radtrassen im Bergischen genau vorstellt. Darauf hatten BSW und Bergische Drei während Corona gehofft, dass sich über die Zielgruppe Radtouristen die Nachfrage erhöht. Sylke Lukas von den Bergischen Drei berichtet, dass man auf der Messe „Fiets en Wandelbeurs“ in Utrecht im Februar vertreten sei. Es folgen die ADFC-Fahrradmessen in Bonn und Siegburg, der „Fahrradsommer der Industriekultur“ in Bochum und noch die Frankfurter ADAC-Messe im März.

Ab heute startet die digitale Marketingaktion für eine Woche in den Niederlanden auf rund 2500 Bildschirmen in Einkaufszentren, Supermärkten, Tankstellen und auf digitalen Plakatwänden, an Bushaltestellen und Impact-Bildschirmen.

„Die Niederländer stellen die größte Gruppe ausländischer Besucher bei uns und wir bieten genau das, was sie suchen: Wälder, romantische Täler und Berge,“ erklärt Sylke Lukas. Finanziert wird das mit Fördermitteln des Landes NRW. Insgesamt können die Bergischen drei 700.000 Euro einsetzen. Details werden noch mitgeteilt.

Tourenplaner