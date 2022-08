Müngstener Brücke: Ein Fest zum Geburtstag

So wie im Jahr 2006 fahren am 27. und 28. August von Dampfloks gezogene Züge zum Brückengeburtstagsfest.

Der Förderverein „Welterbe Müngstener Brücke“ hat für den 27. und 28. August ein buntes Programm zusammengestellt.

Zum 125. Geburtstag der Müngstener Brücke startet am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, ein großes Fest. Der Förderverein „Welterbe Müngstener Brücke“ hat ein buntes Programm zusammengestellt, mit Dampfzug-Sonderfahrten über den Stahl-Giganten, einem Jubiläumskonzert der Bergischen Symphoniker am Samstag und einem Familientag am Sonntag, sowie einer stimmungsvollen Illuminierung der Brücke in den Abendstunden. Besondere Erlebnisse bietet der Brückensteig mit Touren am Tag, in der Dämmerung, in der Dunkelheit.

Programm am Samstag, 27. August und Sonntag, 28. August

Sonderfahrten mit dem historischen Dampfzug

Die große „Bergische Runde“ führt vom Solinger Hauptbahnhof über Remscheid und Wuppertal zurück zum Start. Fahrtunterbrechungen sind ebenso möglich wie Fahrten auf Teilstrecken. Zustieg in Solingen-Mitte und Schaberg, Remscheid-Hauptbahnhof und Lennep, Wuppertal-Oberbarmen, Hauptbahnhof und Vohwinkel.

Der Dampfzug wird jeweils morgens vom Eisenbahnmuseum Bochum nach Solingen Hauptbahnhof gefahren und kehrt abends wieder dorthin zurück. Auch hier ist die Mitfahrt möglich, Zu- und Ausstieg an den Hauptbahnhöfen Essen, Mülheim, Duisburg und Düsseldorf.

Fahrkarten gibt es im Zug, für die Zubringerfahrten sind auch noch Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Brückensteig-Touren Day & Night

777 STufen führen nach oben, am gigantischen Brückenbogen entlang. Das Ziel: Eine Plattform auf hundert Metern Höhe, knapp unter dem höchsten Punkt des insgesamt 107 Meter hohen Bauwerks - mit Helm und Klettergurt, in einer Gruppe und geführt von einem Guide.

Online-Ticketverkauf: www.bergische-erlebniswelten.de

Die Brücke in stimmungsvollem Licht

Ab 19.30 Uhr sorgen zahlreiche Scheinwerfer dafür, dass sich die gewaltige Brückenkonstruktion eindrucksvoll vor dem Nachthimmel abzeichnet. Um 21 Uhr steigt majestätisch ein Heißluftballon auf.

Bitte beachten: Am Samstag ist der Brückenpark ab 18 Uhr von der Schranke am Müngstener Brückenweg nur mit Konzertticket zugänglich.

Programm am Samstag, 27. August

Start der zweiten Six-Bridges-Rally

Ab 9.30 Uhr gehen 21 Young- und Oldtimer und erstmals - eine ganz besondere Herausforderung - zwei Elektro-Autos auf die Reise: 6000 Kilometer quer durch Europa. Ziel sind fünf Großbogenbrücken in Frankreich, Italien und Portugal, die sich gemeinsam mit der Müngstener Brücke als UNESCO-Welterbe bewerben.

Musikalisches Feuerwerk: Jubiläumskonzert der Bergischen Symphoniker

Um 19.30 Uhr laden die Bergischen Symphoniker zum Open-Air-Konzert auf der Bühne vor Haus Müngsten ein. Es erklingt Musik von Bizet, Debussy, Barber, Berlioz und Gershwin. Geleitet wird das Konzert von Daniel Huppert, Solistin ist Tianwa Yang (Violine). Tickets sind nur Online erhältlich, eine Abendkasse gibt es nicht. (von 25 Euro, überwiegend bestuhlte Sitzreihen ohne Platzreservierung)

Online-Ticketverkauf: www.bergische-erlebniswelten.de

Für das leibliche Wohl wird an Ständen vor Haus Müngsten gesorgt: Dort gibt es Gegrilltes und Getränke. Die Innenräume bleiben am Samstag für die Öffentlichkeit geschlossen.

Programm am Sonntag, 28. August - Familientag

Musik vom Feinsten Open Air



11:15 Uhr: Das kleine Blechbläserensemble der Bergischen Symphoniker spielt auf der Bühne vor Haus Müngsten.

Seifenblasen-Bubble-Zauber

12:00 / 12:30 / 16:00 / 17:00 Uhr: Boah - das geht? Eindrucksvolle Riesenseifenblasen im Spiel des Windes

14:00 Uhr: Interaktive Show: Riesenseifenblasen selbst entstehen lassen

Natur erleben mit den Wupper-Tells



Die Wupper-Tells bieten einen Infostand im Brückenpark.

11:00 Uhr / 14:00 Uhr: Führungen mit den Wuppertells



11:30 Uhr / 14:30 Uhr: Wanderung zum Brückenfest von Unterburg

11:30 Uhr / 14:30 Uhr: Was kann der Wald? Start am Infostand im Brückenpark

15:00 Uhr: Die Müngstener Brücke aus verschiedenen Perspektiven. Start: 3D-Modell im Brückenpark

Infos und Anmeldung: Die Wuppertells

Brückensteig-Touren: www.bergische-erlebniswelten.de

Ob Jung, Alt, Groß oder Klein – der Brückensteig ist für jede und jeden ein atemberaubendes Erlebnis!Einzigartig in Europa: Der Klettersteig über Deutschlands

Die Feuerwehr rettet aus der Höhe



14:00 / 16:00 Uhr: Die Feuerwehr Wuppertal demonstriert Personenrettung von der Brücke, mit Abseilen in den Brückenpark.

Kunst mit Ballons



13:30 / 15:30 / 17:30 Uhr: Die Müngstener Brücke aus Luftballons? Ballonkünstler Hakan Eren zeigt, dass das geht. Gemeinsam mit den Zuschauern bastelt er Luftballonfiguren zum Mitnehmen.

Unterhaltung, Spiel und Spaß den ganzen Tag



Walkacts, Stelzenläufer, ein Drehorgelspieler, ein Pantomimekünstler - überall gibt‘s was zu sehen. Die Solinger Brassband „Em Brass“ sorgt für musikalische Unterhaltung, Kinder können sich schminken lassen und es gibt Glitzertattoos. Ein besonderes Erlebnis und am Familientag kostenfrei: Mit der Schwebefähre über die Wupper schweben. Auch der Minigolf-Platz ist geöffnet. In Haus Müngsten und an zahlreichen Ständen wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Besser ohne Auto

Parkplätze sind beim Brückenfest knapp, deshalb empfiehlt es sich, das eigene Auto zu Hause zu lassen. Eine gute Alternative ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit der Bahn kommt - vielleicht ja mit dem historischen Dampfzug - erreicht den Brückenpark vom Haltepunkt Schaberg zu Fuß. Und für alle, die mit dem Bus nach Müngsten kommen wollen, gibt es einen angepassten Fahrplan zum Fest.