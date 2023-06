Haus Müngsten startet in die Saison

Renovierung nach Hochwasserschaden soll Ende Juni abgeschlossen sein.

Von Kristin Dowe

Solingen. Auch wenn Andreas Engeln die Kritik der vergangenen Wochen nachvollziehen konnte, schmerzhaft sei sie für den Geschäftsführer der Lebenshilfe Solingen allemal gewesen, gibt er zu: „Natürlich war das keine schöne Situation für das gesamte Team“, sagt er rückblickend über die zähe Renovierungszeit für Haus Müngsten nach dem Hochwasser im Juli 2021. „Wir hatten aber leider keine andere Möglichkeit.“ Doch damit soll jetzt Schluss sein. Beim Besuch des ST des inklusiv betriebenen Restaurants in Müngsten sind viele Tische nachmittags belegt, der unansehnliche Toilettenwagen und der Kühlwagen im Eingangsbereich endlich verschwunden.

Das Gebäude war vom Hochwasser schwer getroffen worden. Obwohl das Wasser bis unter die Decke stand und innen bis auf den Rohbau kernsaniert werden musste, hatte Haus Müngsten bereits zwei Wochen nach dem Ereignis provisorisch wieder geöffnet. „Wir wollten den Betrieb auf keinen Fall einstellen, um die Arbeitsplätze zu erhalten“, blickt Engeln zurück. Die komplette IT-Anlage, die Lüftung, der Server und das Interieur seien irreparabel zerstört gewesen, auch der Estrich habe entfernt und der Boden erneuert werden müssen. Inzwischen sind auch die Wände wieder neu verputzt.

Als im Juni vergangenen Jahres die Renovierung schon weitgehend abgeschlossen war, habe die Belegschaft einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen müssen, ergänzt Sprecherin Dr. Stephanie Weber: „Die Hebeanlage ist kaputt gegangen, so dass wir erneut fünf Zentimeter Wasser in den Räumen stehen hatten.“ Für das Personal hieß das: Zurück auf Anfang. „Im Prinzip haben wir zwei Mal renoviert“, fasst Dr. Weber zusammen. Im Dezember 2022 habe man dann den neuerlichen Wiederaufbau gestartet. Mittlerweile sind auch die Sanitäranlagen mit den Toiletten komplett generalüberholt und die Räume neu gefliest.

Noch sind nicht alle Hürden genommen. So soll der Imbiss auf der Rückseite des Gebäudes, der auch vor dem Hochwasser bereits länger leer stand, voraussichtlich Ende Juni wieder in Betrieb gehen. Da auch dieser von Menschen mit Behinderung betrieben wird und der kleine Stand recht abgelegen liegt, müsse das Team auch Sicherheitsfragen berücksichtigen, gibt Dr. Stephanie Weber zu bedenken. Noch türmt sich im Außenbereich vor dem Kiosk Unrat von den Arbeiten. Früher standen dort Tische und Stühle. „Die schwimmen jetzt wahrscheinlich im Rhein“, so Engeln, der trotz aller Widrigkeiten gelassen geblieben ist. Zwar sei die Lebenshilfe gegen den Schaden versichert gewesen, doch langwierige Gespräche mit der Versicherung und Handwerkermangel hätten den Prozess weiter in die Länge gezogen.

Im Eingangsbereich ist von all dem auf den ersten Blick nichts mehr zu sehen. Tische und Stühle wurden abgeschliffen und aufgearbeitet. Das Obergeschoss ist liebevoll für eine Hochzeitsgesellschaft hergerichtet, während die Räume im Dachgeschoss von der Firma Deepwood für den Brückensteig angemietet sind.

Insgesamt habe die Lebenshilfe einen siebenstelligen Betrag in die doppelte Renovierung investiert, bilanziert Andreas Engeln. Ende Juni soll diese abgeschlossen sein. „Ich muss dem ganzen Team ein Riesenkompliment aussprechen. Wir möchten, dass unsere Gäste sich wieder wohlfühlen.“ Dazu könnte auch beitragen, dass auch die Schwebefähre im Brückenpark seit April mit Unterstützung der Stadt wieder in Betrieb ist.

Hintergrund

Belegschaft: In der Gastronomie im Haus Müngsten sind aktuell neun Mitarbeitende mit Behinderung beschäftigt, drei weitere sind bei der Schwebefähre aktiv. Ein Mitarbeiter war zuvor bei der Eissporthalle tätig und entschied sich dann für Haus Müngsten.