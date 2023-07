Burg hadert mit vielen Baustellen

An der Straße Mühlendamm sind die Bagger im Dauereinsatz, um das Eschbachufer zu sichern.

Auf der Eschbachstraße finden mal wieder Bauarbeiten statt. Der Wupperverband sichert das Ufer, die Straße erhält eine neue Fahrbahndecke. Das ist die Lage zwei Jahre nach der Flut.

Von Kristin Dowe

Bergisches Land. Im besten Fall haben sich die Unterburger daran gewöhnt, dass ihr kleiner Ort sich wieder einmal im Baumodus befindet: Am Mühlendamm, am Fuße des Eschbachs, sind aktuell Arbeiter im Auftrag des Wupperverbands mit schwerem Gerät im Dauereinsatz, um das Ufer mit Wasserbausteinen zu stabilisieren und so die Böschung zu sichern.

Der Wasserwirtschaftsverband hatte das Grundstück nach der Flutkatastrophe erworben, nachdem das Wasser dort ein privates Wohnhaus derart zerstört hatte, dass es abgerissen werden musste. „Die Arbeiten werden voraussichtlich im August abgeschlossen“, kündigt Sprecherin Susanne Fischer an. Zuvor hatte der Wupperverband dort rund 1300 Kubikmeter an Geröll und Schotter entfernt und die Bachsohle wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.

Rund acht Millionen Euro erhielt der Wupperverband zuletzt aus dem Fördertopf „Landesrichtlinie Wiederaufbau NRW“ des Landes für die Beseitigung der Flutschäden im Solinger Stadtgebiet – den entsprechenden Förderbescheid hatte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) in der vergangenen Woche, wie berichtet, persönlich überbracht.

Zwei Jahre nach der Flut: Es gibt noch viel zu tun

Weiterhin Handlungsbedarf gibt es an der Kläranlage an der Hasencleverstraße, wo unter anderem das Regenüberlaufbecken überflutet und der Schaltkasten zerstört wurde. „Es gab außerdem einen Rückstau im Bereich der Doppelstockbecken, die die biologische Reinigungsstufe und Nachklärung umfassen. Messtechnik, ein Rührwerk und die Elektronik des Rücklaufschlammschiebers wurden beschädigt“, bilanziert Susanne Fischer. Weitere Schäden habe es im Bereich der Notstromversorgung und einer Schlammleitung zum Faulbehälter gegeben.

Konnte das Gros der Schäden bereits behoben werden, wird nun noch der Deich der Kläranlage geprüft und gegebenenfalls erhöht. „Einige Türen müssen durch druckdichte Türen ersetzt werden.“ Ähnliche Maßnahmen stehen auch noch am Pumpwerk Glüder auf der To-do-Liste, das ebenfalls vor zwei Jahren überflutet wurde. Auch dort müssen Türen ersetzt und Belüftungsöffnungen verlegt werden.

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme sollen weiterhin im oberen Abschnitt des Eschbachs die Ufermauern ertüchtigt werden, um die Abflusskapazität zu verbessern. „Zusätzliche Retentionsräume im Oberlauf sollen den Hochwasserschutz noch weiter optimieren“, berichtet Susanne Fischer weiter.

Unklar ist derweil, ob die bei dem Hochwasser zerstörte Fischtreppe in alter Form wiederhergestellt wird. Zwar solle das Bachbett grundsätzlich für Fische und Kleinstlebewesen wieder durchgängig gemacht werden, so Fischer, doch stünden verschiedene Varianten im Raum, wie dieses Ziel mit erhöhtem Hochwasserschutz zu vereinbaren sei. Eine Möglichkeit sei etwa, eine Rohrleitung zum kreuzenden Eschbachsammler zu herzustellen. Mit den Kommunen als Kostenträger des Eigenanteils stimme sich der Wupperverband eng ab, heißt es.

Sanierung der Eschbachstraße wird abgeschlossen

Während die Arbeiten des Wupperverbandes die Anwohner und Gastronomen nicht weiter tangieren dürften, müssen sie ab der kommenden Woche noch einmal Nervenstärke beweisen, wenn die Sanierung der Eschbachstraße in den Endspurt geht: Wie die Stadt mitteilt, ist die Landesstraße ab der kommenden Woche bis voraussichtlich Samstagmorgen gesperrt.

Der rund 500 Meter lange Abschnitt der Eschbachstraße wurde seit Herbst schrittweise saniert. Nachdem Fahrbahneinfassungen gebaut und Gehwege hergestellt wurden, wird nun abschließend die Fahrbahn abgefräst und neuer Asphalt aufgebracht.

Carmen Hillen, Inhaberin vom Burger Büdchen an der Eschbachstraße, hofft, dass die letzten Arbeiten ohne Verzögerung über die Bühne gehen. „Wir sind alle erleichtert, wenn das abgeschlossen ist.“ Doch die Kioskbetreiberin sieht es positiv: „Bei der letzten Baustelle haben die Arbeiter immer Brötchen bei uns gekauft. Vielleicht ist das ja wieder der Fall.“

Eschbachstraße ab Montag gesperrt

Sperrung: Die Eschbachstraße ist von Montag, 17. Juli, bis Samstag, 22. Juli, 6 Uhr, zwischen Ortsausgang (Hausnummer 116) und Burgtalstraße voll gesperrt. Während der Arbeiten ist es nicht möglich, von Solingen aus durch den Ortskern Richtung Oberburg zu fahren. An der Kreuzung Krahenhöhe weist ein Hinweisschild auf die gesperrte Durchfahrt hin – der Ortskern Unterburg, die Parkplätze dort und die Seilbahn bleiben jedoch erreichbar. Die Umleitung führt ab Krahenhöhe über Remscheider Straße, Solinger Straße, Vieringhauser Straße, Reinshagener Straße, Westhausener Straße zur Burgtalstaße.

ÖPNV: Die Busverbindung zwischen Burg Brücke und Burger Bahnhof ist unterbrochen. Die Linie 683 wendet an der Drehscheibe Burg und kehrt um in Richtung Innenstadt. Auch die Linie 653 von Aue fährt nicht bis zum Burger Bahnhof. Die Linie 689 bedient nur den Streckenabschnitt zwischen Burger Bahnhof und Höhrath. Der Wanderexpress, Linie 687, ist nicht betroffen, da die Sperrung am Wochenende wieder aufgehoben ist.