Altschulden: Der Bund kritisiert den Landesplan

Der Bund, so das Bundesfinanzministerium, würde sich ausschließlich an Landesprogrammen beteiligen, die Kommunen vollständig von ihren Altschulden befreien.

Solingen. Das FDP-geführte Bundesfinanzministerium sieht im Entwurf zur Lösung der Altschuldenproblematik seitens des Landes NRW „keine nennenswerte Beteiligung an den kommunalen Altschuldenlasten“. Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums hervor, das unserer Redaktion vorliegt. Es sei zwar „grundsätzlich zu begrüßen“, heißt es dort, „dass Nordrhein-Westfalen als Letztes der stark betroffenen Länder erste Schritte für die Übernahme der kommunalen Altschulden angekündigt hat“. Es fehlten aber „Details zur Art der Schuldübernahme durch das Land, zur Höhe der Eigenbeteiligung und zu den flankierenden Maßnahmen“, heißt es weiter.

Am Entwurf der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz hatte es schon zuvor Kritik gegeben, weil das Land keine originär eigenen Finanzmittel einsetzt. Stattdessen sollen für Zins und Tilgung die Einnahmen der Grunderwerbsteuer, die bislang an die Kommunen verteilt wurden, genutzt werden. Das Land garantiert lediglich eine Aufstockung bis zu einer Mindesthöhe von 460 Millionen Euro, sollten die Einnahmen niedriger sein. Der Bund, betont das Ministerium, beteilige sich ausschließlich an Landesprogrammen, die Kommunen vollständig von ihren Altschulden befreien. Außerdem müssten die Kommunen einen Eigenanteil tragen, der vom Land festzulegen ist. Zudem müsse das Land „sicherstellen, dass ein erneuter Aufwuchs kommunaler Verschuldung vermieden wird“. Zu all diesen Punkten vermisst das Bundesfinanzministerium Details aus NRW. -bjb-