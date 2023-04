Digitalisierung: Remscheider Schulen haben viele Ideen

Zwölf Schulen haben sich für den Digitalisierungspreis beworben. Die Jury entscheidet bis Juni.

Von Peter Klohs

Remscheid. Die Digitalisierung verändert Industrie und Gesellschaft in einem rasanten Tempo und macht auch vor der Remscheider Schullandschaft nicht halt. Dabei wollen Stadt und Rotary Club unterstützen – mit einem Digitalisierungspreis. Nun stellten zwölf Schulen ihre Bewerbungen vor.

Bereits seit Jahren wird der Wettbewerb ausgerichtet. Doch: „Wir wollen“, so legte Michael Birker, ehemaliger Schulleiter des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums und Mitglied der Preisjury das Motto des Abends in der Gründerschmiede fest, „die pädagogische Landschaft Remscheids zusammenbringen. Es geht um Austausch und Vernetzung, nicht unbedingt um den ersten Preis.“ Weitere Jurymitglieder, unter ihnen Dr. Ariane Staub, Geschäftsführerin der Junior-Uni in Wuppertal, waren ebenfalls zugegen und befragten die Schulvertreter nach ihren Vorstellungen zur Durchführung der geplanten Projekte.

Herzstück der Vorhaben fast aller beteiligten Schulen ist es, den Schülerinnen und Schülern einen verantwortungsbewussten Umgang mit elektronischen Medien zu vermitteln, Stichwort Medienkompetenz. Wie die Daniel-Schürmann-Grundschule, die eine Medienkompetenz-Stunde fest in den Stundenplan integrieren möchte. Oder die Grundschule am Stadtpark, die einen Podcast von Kindern für Kinder plant, der im Sommer 2023 starten soll. Das Profi-Equipment dazu sei noch nicht vollständig, gab die Schulleitung zu. „Was für ein Zufall, dass die Gründerschmiede ein Podcast-Studio hat“, sagte dazu humorig Co-Moderator Peter Schniering.

GGS Siepen möchte Einführung in die Robotik geben

Ideen für interaktive Tafeln – Whiteboards – wurden vorgestellt, die Grundschule Eisernstein hatte sich die Lernausgangsvoraussetzungen vorgenommen, die GGS Siepen möchte eine Unterrichtsstunde einführen, die man „Einführung in die Robotik“ nennen könnte, ein Digitalisierungsführerschein wurde angeregt.

Nach den Vorstellungen der Schulideen wird nun die hochkarätig besetzte Jury tagen. Die Preisverleihung wird Mitte Juni stattfinden, möglicherweise ebenfalls in der Gründerschmiede.