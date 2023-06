So wollen die Schulen in Remscheid digitaler werden

Zehn Grund- und weiterführende Schulen machten beim Digitalisierungspreis mit – Auszeichnung von Stadt und Rotary Club.

Von Peter Klohs

Remscheid. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz stellen das Leben vor radikale Veränderung. Das merken schon die Kleinsten in den Schulen. Mit einem Digitalisierungspreis möchte der Rotary Club Remscheid den Bildungseinrichtungen bei der Transformation helfen. Zehn Schulen hatten sich mit dazu mit eigenen Projekten beworben. Alle wurden am Montagabend in der Gründerschmiede an der Hindenburgstraße mit Preisen ausgezeichnet.

Beim Digitalisierungspreis, am Montag zum zweiten Mal verliehen, geht es hauptsächlich darum, „die pädagogische Landschaft Remscheids zusammenzubringen, um Vernetzung, um Zusammenarbeit. Wer den höchsten Geldbetrag für sein Projekt erhält, ist nicht ganz so wichtig“, erklärte Michael Birker, ehemaliger Schulleiter des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums, und Co-Moderator.

Das sah die Jury, zu der die Geschäftsführerin der Wuppertaler Junior-Uni, Dr. Ariane Staub oder auch RGA-Lokalchef Axel Richter zählten, ebenso. Bewusst wurde zu den überreichten Auszeichnungen keine Geldsummen genannt. Die Beträge, die die Schulen zur Realisierung ihrer Projekte erhalten, bewegen sich jeweils zwischen 500 und 1500 Euro.

Kern der Vorhaben der zehn Schulen ist es einerseits, den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz zu vermitteln, andererseits den Alltag – Klassenbuch, Stundenplan und Raumwechsel – digital zu gestalten.

Wie wichtig dieser Preis in der Stadt angesehen wird, verdeutlichte die Anwesenheit von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Kämmerer Sven Wiertz und Dezernent Thomas Neuhaus. Die Wichtigkeit des Preises hob darüber hinaus Rotary-Präsident Jan Wilhelm Arntz hervor.

Grundschulen: Informatik-AG und Podcast-Produktion

Unter den Grundschulen wurde die GGS Reinshagen ausgezeichnet, die für ihre Vorhaben Technik benötigt. Der GGS Siepen wurde für die Durchführung ihrer Informatik-AG, die sich mit dem Programmieren bis zur Entwicklung von Robotern beschäftigt, ein Preis verliehen. Dass das „Wer, wann, wo und wie“ beim Verteilen der Lehrkräfte kein Problem mehr darstellen muss, bewies die OGGS Eisernstein mit ihrer digital gesteuerten Organisation.

Die „Zukunftsstunde Digital“ ist das Projekt der Heinrich-Neumann-Förderschule, der noch Geld für benötigte Software fehlt. Ein Podcast „Von Kindern für Kinder“ soll ab dem kommenden Schuljahr in der GGS am Stadtpark durchgeführt werden. Und die Daniel-Schürmann-Schule hat eine Medienkompetenzstunde fest in den Stundenplan integriert. Dort lernen die Kinder, Quellen zu hinterfragen. Denn nicht selten ist falsch, was im Internet zu finden ist.

Cyber-Mobbing bis Inklusion: Das planen weiterführende Schulen

Auch viele weiterführenden Schulen sind auf dem richtigen Weg. Dazu zählt die Realschule Alexander von Humboldt, die mit einem Inklusionsprojekt bereits mit der EMMA im Gespräch ist. Das Emma-Herwegh-Gymnasium seinerseits hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Weg von der „digitalen Klasse zur digitalen Schule“ zu gehen. Beim Röntgen-Gymnasium ist die Bekämpfung von Cyber-Mobbing ein Kernthema, während das Leibniz-Gymnasium unter wechselnden Internetverbindung leidet und für ein flächendeckendes und sicheres Wlan kämpft. Abschließend erhielt die GHS Hackenberg einen Preis für ihr Digitalisierungsprojekt des Schulverwaltungsbereichs.

Auszeichnung

Der Digitalisierungspreis der Schulen wurde zum zweiten Mal verliehen. „Sicher ist, dass er im kommenden Jahr zum dritten Mal stattfinden wird“, sagte Co-Moderator Dr. Peter Schniering. „Wiederholungstäter sind immer gerne gesehen.“ Aber auch neue Kandidaten wie die Albert-Schweitzer-Realschule seien willkommen.