Alphabetisierung ist auch in Remscheid Thema

Izabel da Silva und Adjoa Aubin lernen bei Christina Goldmann (v. l.) von der VHS, wie sie besser in Lesen, Schreiben und Rechnen werden. Die Lehrerin ist stolz auf ihre Schülerinnen, die sich neben Vollzeitjob und Familie weiterbilden.

Weltalphabetisierungstag: Diese Angebote gibt es an der Volkshochschule Remscheid für Betroffene von Legasthenie und Lese- oder Rechtschreibschwächen jeden Alters.

Von Michelle Jünger

Remscheid. Muss man im digitalen Zeitalter eigentlich immer noch über Alphabetisierung sprechen? Es gibt doch genug Programme, die die Arbeit im Lesen und Schreiben abnehmen. Isabella Schunn, Leitung des Fachbereichs Grundbildung und schulische Abschlüsse bei der Volkshochschule Remscheid, sagt ganz klar: „Ja, muss man. Denn nicht alles im Alltag kann mit Audios oder Programmen erledigt werden.“ Wie einen Bogen beim Amt oder Arzt ausfüllen, die Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen oder Verträge lesen – und verstehen.

Schaut man sich die Zahlen an, muss man etwas schlucken: Jeder achte Erwachsene in Deutschland kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Das entspricht bundesweit etwa 6,2 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte dieser Menschen hat Deutsch als Herkunftssprache gelernt. Das sagen die Zahlen der LEO-Studie 2018 über die Alphabetisierung in Deutschland.

„Experten sprechen von zehn Prozent der Bevölkerung“, sagt Schunn. Da seien zudem auch Zuwanderer und Flüchtlinge inbegriffen, die nicht mit dem lateinischen Alphabet aufgewachsen sind. Runter gebrochen auf Remscheid würde das bedeuten: Knapp 11.000 Menschen können vielleicht nur einfache Texte lesen und schreiben.

Viele Betroffene gingen ganz normal zur Schule

Anlässlich des Weltalphabetisierungstages am 8. September hat die VHS deshalb auf ihr Programm aus dem Bereich Grundbildung aufmerksam gemacht. Das kostenlose Bildungsangebot „Aktiv vor Ort“ ist offen konzipiert. Interessierte können ohne Voranmeldung dort vorbei schauen und sich informieren – und direkt mit lernen. Die kleinen Gruppen von acht bis zehn Personen sollen gewährleisten, dass jeder entsprechend gefördert werden kann. Finanziert wird das Programm von Bund und Land.

Die Lernorte wurden bewusst ausgewählt, weil es keine Schulen oder Bildungszentren seien: der Quartiertreff Klausen in Lüttringhausen, die AWO in Lennep und der Neue Lindenhof in Honsberg. „Wir wollen den gering Literarisierten einen sicheren Ort geben. Einen Ort, wo sie ohne Druck üben können, aber auch das Gefühl haben, nicht allein mit diesem Problem zu sein“, sagt Schunn. Viele von ihnen hätten ja bereits die Schule besucht. Einige hätten abgebrochen und wieder andere hätten sich teils irgendwie durchgemogelt und es trotz fehlender Schreib- und Lesekenntnisse zum Abschluss gebracht.

Durch das offene Konzept brächten manche ihre Kinder mit, wenn Betreuung fehlt. So wie Izabel da Silva und Adjoa Aubin, die die Kurse zweimal die Woche besuchen. Sie arbeiten beide in Vollzeit, möchten ihre Kinder bei Schulaufgaben unterstützen, Formulare besser verstehen und im Job weiterkommen. „Die Kinder lernen dann teils einfach mit oder sind beschäftigt,“, sagt Schunn. Die verschiedenen Kurse seien über den Tag verteilt. So ließen sich Familie, Job und Lernen vereinbaren.

Deshalb ist es wichtig, Betroffene von Legasthenie oder LRS zu motivieren

Auffallen würden Schwächen oft bei Ämtern oder Ärzten. Briefe blieben unbeantwortet oder das Formular werde zur Herausforderung. „Manchmal unterschreiben sogar die Kinder Formulare“, sagt Isabella Schunn.

Wichtig sei es dann, zu motivieren, nicht zu stigmatisieren. Dafür brauche es zudem ein großes Netzwerk von Schulen, Jobcenter, Arbeitgebern oder Ärzten. Damit Legasthenie oder Lese- und Rechtschreibschwächen früh erkannt würden und Betroffene von Angeboten wie dem der VHS erfahren.