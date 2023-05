So wird die Wupper-Talsperre gesteuert

Der RGA besuchte das Stauwerk in Radevormwald, das eine große Bedeutung für den Hochwasserschutz hat

Von Kristin Dowe

Remscheid / Radevormwald. Als im Juli 2021 die Flutkatastrophe in weiten Teilen des Bergischen wütete, sah sich der Wupperverband im Nachgang der Ereignisse einer wesentlichen Kritik ausgesetzt: Die Talsperren seien zu prall gefüllt gewesen – zu spät habe man eine viel zu geringe Menge des gestauten Wassers abgelassen, um einen erhöhten Wasserpegel und damit das Hochwasser zu verhindern.

Zwar sind die strafrechtlichen Vorwürfe längst vom Tisch, mit Fragen rund um die Talsperrensteuerung sieht sich der Wasserwirtschaftsverband aber weiterhin konfrontiert. „Der Vorgang ist sehr viel komplexer, als Außenstehende sich das oft vorstellen und hängt von vielen Faktoren ab“, betont Claudia Klerx, Bereichsleiterin für die Talsperrenbewirtschaftung beim Wupperverband, bei einem RGA-Besuch der Wupper-Talsperre. Die Anlage in Radevormwald ist die für Solingen wichtigste von 14 Talsperren, die der Verband betreibt.

+ Claudia Klerx (l.) und Susanne Fischer zeigen die Auslässe der beiden Stollen mit dem Überlauf. Rechts im Hintergrund befindet sich das Krafthaus. © Christian Beier

Im Wesentlichen wird der Wasserpegel über ein Ablassrohr, den sogenannten Grundablass, gesteuert, das mit einem unterirdischen Stollen mit der Wupper verbunden ist und circa 30 Meter unter dem Bauwerk verläuft. Der Grundablass kann mithilfe eines „Kegelstrahlschiebers“ – vergleichbar mit dem Stöpsel bei einer Badewanne – verschlossen und die Regelabgaben können so reguliert werden.

Zudem verfügt die Wupper-Talsperre über zwei Grundablassleitungen, über die Wasser in den Unterlauf der Wupper abgegeben werden kann. „Von hier aus braucht das Wasser im Hochwasserfall circa fünf Stunden bis nach Solingen, in Niedrigwasserzeiten acht bis zwölf Stunden“, erklärt Claudia Klerx. „Für Wartungsarbeiten oder Ähnliches ist der Stollen auch begehbar.“

Bis zu 80 Kubikmeter Wasser pro Sekunde können jeden der beiden Grundablässe ständig durchströmen. Derweil ist der Wupperverband verpflichtet, sich beim Pegelstand der Wupper an bestimmten Normen zu orientieren. So müssen an einer Messstelle in Wuppertal, die als standardmäßiger Bezugspunkt gilt, mindestens 3500 Kubikmeter pro Sekunde fließen.

+ Mit den Fischbauchklappen kann in großen Mengen Oberflächenwasser abgelassen werden. © Christian Beier

Neben dem Grundablass verfügt die Wupper-Talsperre außerdem über ellipsenartige „Fischbauchklappen“ als weitere Steuerungselemente, die je nach Bedarf hoch- oder heruntergeklappt werden können. Diese verfügen über eine maximale Abgabekapazität von 318 Kubikmetern pro Sekunde. „Das möchten wir aber alle nicht erleben!“, hofft Claudia Klerx inständig.

Umliegende Unternehmen benötigen Kühlwasser

Grundsätzlich wird das Wasser während der kalten Jahreszeit gestaut, um im Frühjahr über eine gut gefüllte Talsperre zu verfügen, damit im Sommer, in trockenen Phasen, größere Wassermengen abgegeben werden können.

So ist die Steuerung, bei der die Maßnahmen an allen Talsperren aufeinander abgestimmt sein müssen, für den Wupperverband ein ständiger Balanceakt zwischen dem Hochwasserschutz auf der einen und der Gewährleistung eines Mindestpegels der Wupper auf der anderen Seite. Letzterer Punkt, die Niedrigwasseraufhöhung, habe nicht nur ökologische Gründe im Hinblick auf Tiere und Wasserpflanzen. „Auch viele umliegende Unternehmen sind auf eine bestimmte Menge an Wasser, zum Beispiel als Kühlwasser, für ihren Betrieb angewiesen“, ergänzt Verbandssprecherin Susanne Fischer.

+ Die Wupper-Talsperre bietet zahlreiche Wassersportmöglichkeiten wie zum Beispiel Stand-up-Paddling © Christian Beier

Was die Maßnahmen kurz vor dem Hochwasser im Juli 2021 betrifft, hatte der Wupperverband immer wieder betont, sich an den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes orientiert zu haben. Doch die vorhergesagten Regenmengen wurden um ein Vielfaches übertroffen – mit den bekannten Folgen. Zur Wahrheit gehört für Claudia Klerx auch: „Ein Restrisiko für solche Hochwasserereignisse wird sich auch in Zukunft nie ganz ausschließen lassen. Wir müssen die gesellschaftliche Debatte führen, wie viel Hochwasserschutz wir uns leisten wollen.“

Lange sei der Einfluss des Klimawandels in den genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Talsperren überhaupt nicht berücksichtigt worden. So seien ursprünglich überhaupt keine Retentionsräume für den Sommer vorgesehen gewesen, weil die Planer nicht davon ausgegangen waren, dass man diese jemals benötigen könnte.

Auch in diesem Punkt hat der Wupperverband nachgebessert und hält nun auch in den Sommermonaten deutlich mehr Retentionsräume im Oberlauf der Wupper frei. Im gesamten Sommerhalbjahr werden in der Wupper-Talsperre nunmehr mindestens 2,5 Millionen Kubikmeter vorgehalten.

+ Die Wupper-Talsperre liegt an der oberen Wupper zwischen den Städten Remscheid, Radevormwald, Wuppertal und Hückeswagen. © Christian Beier

Ein weiterer Baustein für mehr Hochwasserschutz sei eine verbesserte Kommunikation mit den Kommunen unterhalb der Wupper, darunter auch Solingen, erklären die Mitarbeiterinnen. So setze der Wupperverband bei einem Pegelstand ab 50 000 Liter pro Sekunde eine Meldung an die betreffenden Städte ab, deren Katastrophenschutz eng in das Netzwerk eingebunden sei.

Am Ende steht laut Claudia Klerx die unbequeme Erkenntnis: „Welche Wetterextreme noch auf uns zukommen, wissen wir alle nicht. Wir können nur versuchen, das System weiter zu optimieren.“

Hintergrund

Ölsperren: Im Zuge der Hochwasserkatastrophe hatte es auch einen Öleintrag in die Wupper gegeben. Danach fanden aufwendige Absaugungen in dem Gewässer mittels Spezialmaschinen statt – mit Hilfe von Ölsperren wurde das Öl in der Wupper-Talsperre zurückgehalten. Die zwei Millionen Euro teuren Maßnahmen seien erfolgreich verlaufen, heißt es.



Kraftwerk: Eine Nebennutzung der Talsperren ist die Stromerzeugung durch Wasserkraft. So verfügt die Wupper-Talsperre über ein Kraftwerk, in dem eine Turbine – abhängig vom Wasserangebot – durchschnittlich fünf Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugt.