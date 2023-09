So will die CDU die Bürger beteiligen

Will die Bürger am CDU-Wahlprogramm beteiligen: Vorsitzender Mathias Heidtmann.

Kreispartei sucht Ideen für die Kommunalwahl 2025 – Sie sollen in ihr Programm einfließen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Beim Kampf gegen die wachsende Politikverdrossenheit will die CDU auf die direkte Bürgerbeteiligung setzen. Wer möchte, kann den Christdemokraten Ideen liefern, die dazu führen, Remscheid fortzuentwickeln. Dieser Aufruf gilt nicht nur für die eigenen Mitglieder, betont Parteichef Mathias Heidtmann. „Uns ich es wichtig, allen die Möglichkeit zu geben, mitzuwirken.“ Der Katalog an Anregungen und Forderungen werde im Anschluss in einer Programmkommission des CDU-Kreisverbands diskutiert und bewertet. Dies soll seinen Niederschlag im Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2025 finden. Dann geht es erneut um die Zusammensetzung des Rates und um die Frage, wer künftig OB sein soll.

Insgesamt vier bis sechs Themenabende sind vorgesehen. Sie führen Interessierte in unterschiedliche Stadtteile zusammen. Der Startschuss erfolgt am Dienstag, 24. Oktober – vermutlich in der Innenstadt. „Dann geht es um das Thema Aufwachsen in Remscheid mit all dem, was damit verbunden ist, zum Beispiel Schulen und Kita-Plätze“, berichtet Heidtmann. Weitere Schwerpunkte seien in den Folgemonaten Wohnen, Freizeit und Kultur, Wirtschaft, Mobilität und Klima, Sicherheit und Ordnung sowie „Aktiv älter werden in Remscheid“.

Naturgemäß könne nicht jeder Wunsch, der an die CDU herangetragen wird, erfüllt werden. „Wir werden sicherlich nicht das Rathaus pink streichen lassen“, so der Vorsitzende. „Uns geht es ums Zuhören und darum, Meinungen zu gewinnen“, fügt er hinzu. Dabei sei es trotz extrem angespannter Finanzlage in Remscheid durchaus möglich, Akzente im Sinne der Bürger zu setzen. „Es ist immer eine Frage der Prioritäten, die gesetzt werden.“

Am Ende des Prozesses werde in dem Wahlprogramm zusammengeführt, was an Anregungen zusammenkommt. Verabschieden sollen es die Parteimitglieder Ende 2024. Denn sie sind es, die darüber letztlich entscheiden, welche Ziele die Christdemokraten in den nächsten Jahren verfolgen. Etwa zur selben Zeit sollen sie auch klären, welcher Mann oder welche Frau für 2025 ins Rennen um das OB-Amt geschickt wird.

2020 unterlag die CDU-Politikerin Alexa Bell Burkhard Mast-Weisz (SPD), der seit 2014 Oberbürgermeister Remscheids ist. Noch entscheidender als der Kandidat sei aber das Programm, findet Heidtmann, der den Prozess dorthin als aufwendig bezeichnet. „Wir gehen damit einen ganz neuen Weg. Wer will, kann und soll sich einbringen“, hebt er hervor.

Heidtmann: „Remscheid kann es besser“

Dabei erlebe er eine Jugend in Remscheid, die „hoch politisch ist“, wie Heidtmann betont, der als Lehrer an der Nelson-Mandela-Sekundarschule unterrichtet. „Viele haben eine klare Vorstellung von der Stadt, in der sie leben.“ Bei den Älteren sei der Frust zuweilen groß, „dass vieles angekündigt, aber wenig umgesetzt wird“. Auch an sie sei der Appell gerichtet, mitzumachen. „Denn Remscheid kann es besser“, erklärt der Chef des CDU-Kreisverbands, der knapp 400 Mitglieder zählt.