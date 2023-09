Baupläne: So verändern sich die vier Gymnasien

Vier Schulen erhalten Neu- und Anbauten. Dazu müssen in einem ersten Schritt Bäume gefällt werden. Was zunächst geschieht und was wo entstehen soll.

Remscheid. Handwerker geben sich ab nächstem Jahr in allen vier Remscheider Gymnasien die Klinke in die Hand. Die Schulgebäude erhalten Neu- bzw. Anbauten, weil mehr Platz nötig ist – wegen der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren.

Ab 2026 gibt es einen zusätzlichen Jahrgang. Und er benötigt Klassenräume: „Außerdem werden in Zukunft die Schülerzahlen ganz sicher auch in den Gymnasien weiter steigen“, berichtet Gebäudemanager Thomas Judt mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung, die sich längst bei den fehlenden Kita-Plätzen widerspiegelt und demnächst auch in den Schulen ihren Niederschlag findet.

Judt hat auch deshalb mit seinem Team bei den vier Einzelprojekten eine Herkulesaufgabe zu erfüllen. Finanzielles Gesamtvolumen: 41,7 Millionen Euro. „Und das muss alles parallel erfolgen“, sagt er.

+ Am Röntgen-Gymnasium ist ein zweigeschossiger Neubau am jetzigen Standort der zwei Pavillons geplant. © Roland Keusch

Rögy: Neubau statt Pavillons

In einem ersten Schritt sollen die Ortspolitiker in den Bezirksvertretungen Alt-Remscheid und Lennep in dieser Woche grünes Licht geben, dass für die neuen Schulgebäude Bäume gefällt werden dürfen. Ein Beispiel dafür ist das Röntgen-Gymnasium, wo ein zweigeschossiger Neubau am jetzigen Standort der zwei Pavillons auf dem Schulgelände vorgesehen ist. Fünf Laubbäume müssen dafür weichen.

EMMA: Neubau mit Park-Ebene

Insgesamt 13 verschwinden am Emma-Herwegh-Gymnasium (EMMA). Dort entsteht auf der Schotterfläche neben dem Hauptgebäude ein eingeschossiger Bau mit Parkebene.

+ Das Gertrud-Bäumer-Gymnasium (GBG) an der Hindenburgstraße bekommt neue Räume – vorgesehen ist hier ein zweigeschossiger Neubau, der auf dem Schulhof in der Nähe der Mensa entsteht. © Doro Siewert

GBG: Zweigeschossiger Neubau auf dem Schulhof

Fünf Laubbäume müssen an der Hindenburgstraße entfernt werden. Sie stehen im direkten Umfeld des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums. Vorgesehen ist hier ein zweigeschossiger Neubau, der auf dem Schulhof in der Nähe der Mensa Konturen annehmen soll.

Ökologische Seite der Bauarbeiten

Jeder Verlust von Bäumen sei natürlich auch angesichts des Klimawandels ökologisch problematisch, sagt Frank Stiller von der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt. „Aber es geht hier nicht darum, dass ein Privatinvestor eine Garage bauen will, sondern um das Gemeinwohl, um die Bildung der Kinder. Außerdem werden zeitnah Ersatzpflanzungen vorgenommen.“ Im Fall Gertrud-Bäumer-Gymnasium (GBG) werden zum Beispiel nach den fünf Fällungen zehn neue Bäume Wurzeln schlagen. Dabei werde es sich um Gattungen handeln, die sich in Zeiten steigender Temperaturen und längerer Trockenheit als widerstandsfähig erweisen. „Welche es im Einzelnen sein werden, hängt davon ab, wie viel Platz wir an den Standorten haben“, fügt Frank Stiller hinzu.

Grünes Licht für die Baumfällungen sei die Voraussetzung dafür, dass die Baugenehmigungen erfolgen können, berichtet Gebäudemanager Thomas Judt. Die Axt soll schon bald ansetzen. Denn: Am 1. März 2024 beginnt die neue Vegetationsperiode, in der Baumfällungen grundsätzlich untersagt sind. „Und wir hoffen darauf, dass bereits im Frühjahr die ersten Bauarbeiten beginnen können“ , führt Judt aus.

Leibniz: Zweigeschossiger Anbau

Dies gilt auch für das Leibniz-Gymnasium in Lüttringhausen, wo ein zweigeschossiger Anbau an das bestehende Gebäude angedockt wird. Hier, am EMMA-Gymnasium und am GBG werden während der Bauphase Klassenzimmer in Modulbauweise aufgestellt, die als provisorische Unterrichtsräume dienen. „All das ist mit den Schulleitungen abgesprochen“, betont Gebäudemanager Judt, für den mit den Beschlüssen in den Bezirksvertretungen ein wichtiger Verfahrensschritt erreicht wird.

Ausschreibung der Arbeiten soll möglichst schnell starten

Denn möglichst zügig soll die Ausschreibung der Einzelprojekte beginnen, an der sich interessierte Firmen mit Angeboten beteiligen können. Unmittelbar nach der Auftragsvergabe sollen dann die Arbeiten an den vier Schulstandorten starten. Denn die Zeit drängt: Nach den Sommerferien 2026 muss überall der zusätzliche Jahrgang untergebracht werden.

Vor sechs Jahren wurde von der damaligen NRW-Landesregierung die allgemeine Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren beschlossen. Kurz darauf hatten die vier Leiter der Remscheider Gymnasien bekannt gegeben, dass sie alle diesem Beschluss Folge leisten wollen. 2018 begrüßten sie den ersten Jahrgang, der wieder ein Jahr länger Zeit bis zum Abitur hat. Die Phase des Turbo-Abis, die mit dem Abschlussjahrgang 2013 begann, ist somit demnächst in NRW mit der Ausnahme weniger Gymnasien Geschichte.

Albert-Einstein-Gesamtschule: Bäume weichen für Sporthalle

Auch an der Brüderstraße sollen Bäume entfernt werden. Dies steht im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Sporthallenkomplexes an der Albert-Einstein-Gesamtschule. Dabei handelt es sich um zwei Laubbäume – ein Ahorn und eine Weide mit einem Stammumfang von über zwei Metern. Entsprechend der Baumschutzsatzung müssen mindestens fünf Ersatzbäume als Ausgleich gepflanzt werden. Darüber befindet die Bezirksvertretung Alt-Remscheid bei ihrer Sitzung an diesem Dienstag im Rathaus – ab 17 Uhr, großer Sitzungssaal.