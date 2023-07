So sieht es jetzt am Munsterplatz in Lennep aus

Pilgerfreunde kümmern sich um das Kunstwerk von Tony Cragg am Rande der Altstadt. Hundehalter sorgen für Ärger.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Willi Oberlis den Munsterplatz ansteuert. Der Vorsitzende der Pilgerfreunde hegt und pflegt dort ein Kunstwerk von internationalem Rang, das in den Besitz des Vereins übergegangen ist. Es handelt sich um die Pilger-Stele, die der weltberühmte Künstler Tony Cragg angefertigt hat.

Im Oktober jährt es sich zum ersten Mal, dass sie im feierlichen Rahmen eingeweiht wurde. Die Statue habe sich bereits zur Sehenswürdigkeit gemausert, die Touristen nach Lennep lockt. „Ich treffe hier immer wieder fremde Gesichter“, berichtet Willi Oberlis und lässt seinen Blick über den Platz am Rand der Altstadt schweifen, der eine Frischzellenkur erfahren hat.

Rund 570.000 Euro hat die Stadt in das Areal investiert. Zu dem Sanierungsprogramm zählte die Pflasterung des Platzes – und seine Umgestaltung. Unter anderem laden neue Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Die Technischen Betriebe Remscheid ließen seniorengerechte Bänke aufstellen und eine Sitzmauer errichten, die eine Holzauflage erhielt. Zudem hat nun die Baumgattung Gleditsia triacanthos, Typ Skyline, Wurzeln geschlagen, die allerdings noch wachsen muss, um nachhaltig Schatten zu spenden.

„Typ Skyline“ ersetzt die Kugelahorne, die in den vorigen engen Pflanzmulden einen schweren Überlebenskampf führten. „Aber sie haben immer wieder ausgetrieben“, berichtet Anwohnerin Anja Braatz, die den neuen Munsterplatz schön findet, wie sie sagt. „Der alte war es aber auch.“

Feiernde Jugendliche und Hundehalter sorgen für Ärger

Nicht nur Tagestouristen, sondern auch Lenneper Jugendliche hätten das Areal für sich entdeckt – als Treffpunkt für kleinere Partys unter freiem Himmel. „Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Gut wäre es allerdings, wenn sie ihren Müll wieder mitnähmen. Leider halten sich nicht alle daran“, beklagt die Anwohnerin.

Und auch manche Hundebesitzer beziehungsweise ihre Vierbeiner sorgen nicht für Freude im Umfeld der Statue, sagt Willi Oberlis, der nahezu täglich auf Tretminen stößt, wie er bedauert. „Für mich ist es völlig unverständlich, dass Hundehalter das hier einfach hinterlassen“, erklärt er über das Ärgernis.

Alle Folgen von „RGA vor Ort“

Tony Cragg fertigt Pilgerstatue an

Dabei könne Lennep stolz sein auf das, was hier entstanden ist. „Und das Ganze dauerte gerade einmal zwei Jahre – zwischen der ersten Idee und der Fertigstellung“, blickt Dr. Gerhard Wollnitz, zweiter Vorsitzender der Pilgerfreunde, zurück. Professor Dieter Kreidler, Mitstreiter des Vereins und bestens vernetzt in der Kunstwelt, habe damals Kontakt zu Tony Cragg geknüpft. „Wir hatten ja schon den Jakobusplatz unterhalb der Lenneper Sparkasse mit einer Pilgerfigur ausgestattet. Und Professor Kreidler meinte, da können wir noch eine Schippe draufsetzen“, erinnert sich Dr. Wollnitz.

Der Rest ist Geschichte: Cragg erklärte sich bereit, ein Kunstwerk auf den Munsterplatz maßzuschneidern. Mit dem Ehepaar Ingrid und Gerd-Hermann Lullic fanden sich Lenneper, die unter anderem für den Transport und die Montage finanzielle Unterstützung leisteten. Zudem nutzten die Technischen Betriebe die Gelegenheit, das in die Jahre gekommene Areal umzugestalten. „Das alles hat hervorragend geklappt“, lobt Dr. Wollnitz das Zusammenspiel, durch das Lennep ein neues Aushängeschild erhielt.

Ganz in der Nähe, am Munsterplatz 3, könnte ein neues Pilgerlager entstehen, in dem Wanderer auf dem Jakobsweg kostenlos übernachten können. Das Angebot hielt der Verein bis 2022 oberhalb der Gaststätte Kirchenwirt in der Altstadt vor, musste es dort aber aufgeben. Das Haus Munsterplatz 3 befindet sich im Besitz der Stadt – und wird aktuell unter anderem als Lager des Vereins Lennep Offensiv genutzt, der dort Utensilien für Feste auf dem Alten Markt aufbewahrt. Problem: Das Haus ist stark sanierungsbedürftig. „Wir arbeiten an Lösungen“, berichtete OB Burkhard Mast-Weisz am Rande des Pilgerfests am Sonntag, das ganz im Zeichen des neuen Wahrzeichens stand: der Pilger-Stele auf dem Munsterplatz.

Stadtteilserie

Im nächsten und letzten Teil unserer Stadtteilserie geht es um die Poser-Szene und um Raserei am Lenneper Bahnhof sowie den dortigen Nebenstrecken. Seit Jahren machen Anwohner auf Krach aufmerksam, der von den Fahrern ausgeht. Von Ruhe könne jedenfalls keine Rede sein – insbesondere nicht am Wochenende. Anwohner Alexander Schmidt und Bezirksbürgermeister Markus Kötter begleiteten den RGA auf einen Vor-Ort-Termin an einem sommerlichen Abend rund um die Kölner Straße.