So schütze ich mich vor Schockanrufen

Kommissar Michael Schroer kümmert sich bei der Polizei um Opferschutz und Kriminalprävention.

Von Katharina Rüth

Remscheid. Ein Anruf, ein großer Schreck, dann die Möglichkeit, zu helfen – und anschließend ist ganz viel Geld weg. Kriminelle machen sich Emotionen zunutze, um an ihre Beute zu kommen. Wie man sich vor Betrug per Schockanruf schützen kann, erklärt Kriminalhauptkommissar Michael Schroer vom Kommissariat Kriminalprävention /Opferschutz.

„Mama, ich hab’ einen Unfall gebaut!“ Diese Hiobsbotschaft, schluchzend erzählt, ist der Einstieg in das Gespräch, bei dem es darum geht, bei den Angerufenen Misstrauen auszuschalten und den Nothilfe-Impuls auszulösen. Wer glaubt, dass das eigene Kind in einer Notlage ist, will alles zur Rettung in Bewegung setzen. „Welcher Elternteil würde das nicht tun?“, fragt Michael Schroer. Und schildert das weitere Vorgehen, das er aus zahlreichen Fällen kennt:

Nach wenigen Worten der vermeintlichen Tochter übernimmt eine andere Person wie ein angeblicher Polizist oder eine angebliche Staatsanwältin das Gespräch, erklärt die vermeintliche Notlage mit weiteren Schockbotschaften: Die Tochter hat jemanden überfahren, die Person ist tot, diese Person war schwanger, die Tochter ist in Haft, ist psychisch angeschlagen, kann aber gegen Kaution freigelassen werden.

Die Angerufenen sind irgendwann bereit, Geld von der Bank oder aus dem Schließfach zu holen und es einer angeblichen Amtsperson zu übergeben – in dem Glauben, damit ihrem Kind aus großer Not zu helfen. „Das hört sich kurz an, aber die Gespräche dauern oft Stunden“, sagt Schroer. Oft verhinderten die Täter dabei jeden weiteren Kontakt des Opfers, indem sie nach der Handynummer fragen und auch auf dem Handy anrufen. „Die Opfer können die echte Tochter nicht anrufen, auch die Polizei nicht.“

Polizei registrierte in einem Jahr 27 000 Anrufe von Betrügern

Zur Übergabe von Geld und Wertsachen werden die Opfer zum Beispiel zur Staatsanwaltschaft oder ans Rathaus bestellt, die dann aber schon geschlossen sind. Am Telefon heißt es dann: „Wir schicken jemanden raus.“ Dann kommt jemand, nimmt Geld und Schmuck in Empfang. Beides ist anschließend weg, meist unwiederbringlich.

Von gut 27 000 Anrufen dieser Art in NRW im Jahr 2021 weiß die Polizei, rund 2500-mal waren die Täter erfolgreich, erbeuteten insgesamt 30 Millionen Euro. Gesteuert werden solche Taten von Callcentern in der Türkei oder in nordafrikanischen Ländern. Dort können sich Menschen, die in Deutschland gelebt haben, akzentfrei als Polizisten oder andere Amtspersonen ausgeben.

Weil es mit diesen Ländern kein Rechtshilfeabkommen gibt, ist die Strafverfolgung schwierig. Dennoch wurden schon Callcenter ausgehoben. Michael Schroer fordert auf, sich auf jeden Fall bei der Polizei zu melden, ob als Zeuge oder als Opfer: „Keine falsche Scham!“ Jeder neue Fall helfe, etwas über die Täter zu erfahren und weitere Opfer zu verhindern. Um nicht Opfer zu werden, rät er, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. „Man sollte immer fragen: ,Wer ist da?‘“ Am besten sei es, aufzulegen und die Angehörige unter der bekannten Nummer anzurufen, etwa die Tochter. „Das ist nicht unhöflich“, sagt Schroer nachdrücklich. „Auflegen ist wichtig.“ Schon bei der Annahme von Anrufen sei ein Umdenken nötig. Er rät davon ab, sich mit Namen zu melden. „Am besten sagt man einfach nur ,Hallo?’“

Niemals solle man sich in Gespräche über Geld und Wertsachen verwickeln lassen. „Das geht niemanden etwas an, auch die Polizei fragt niemals nach finanziellen Verhältnissen.“ Wenn sich jemand als Polizist ausgibt, sollte man ebenfalls auflegen und selbst die 110 anrufen.

Schroer rät auch dazu, den Eintrag im Telefonbuch zu reduzieren oder zu löschen, denn Täter suchten gezielt nach Vornamen, die auf ältere Menschen schließen lassen. Dabei trifft der Schockanruf nicht nur Ältere, betont Schroer. Erst kürzlich habe es ein Ehepaar erwischt, beide Mitte 50, mitten im Beruf stehend. Auch sie fielen auf die Nachricht vom Unfall der Tochter herein, übergaben eine fünfstellige Summe. Sie bemerkten den Betrug erst, als sie nach der Übergabe selbst die Tochter anriefen. Danach haben sie Anzeige erstattet.

Alle Blaulichtmeldungen aus Remscheid