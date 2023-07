So leidet der Remscheider Wald

Sturmtief Kyrill und Dürre sorgten für zeitweiligen Verlust von 467 Hektar an Baumbestand.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Stürme, anhaltende Dürre, Insekten und Pilze. Dieses Jahrtausend hielt bereits einige Härtetests für den Remscheider Wald bereit. Spurlos gingen die nicht vorüber. Insgesamt nahm der Waldbestand von 2000 bis 2020 um 10,2 Hektar – und damit um 0,21 Prozent ab. Das geht aus einer Statistik der Internet-Plattform Global Forest Watch hervor. Maßnahmen zur Aufforstung ausgenommen ging der Wald von 2000 bis 2022 sogar um 467 Hektar zurück. Doch Karim Barkouni von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) relativiert: „Es wäre ein Fehler anzunehmen, die Fläche sei für immer verloren“, sagt der Forstverwalter.

Insgesamt besitzt Remscheid über 3000 Hektar Waldfläche. Schon auf den ersten Blick wirken die Zahlen des Rückgangs erschreckend. Remscheid verlor von 2000 bis 2020 mehr Wald, als die Stadt neu hinzu gewann. Dem 64 Hektar großen Zugewinn steht ein permanenter Verlust von 74 Hektar gegenüber. Hinzu kommt eine vorübergehende Zerstörung weiterer 339 Hektar Wald.

Nicht mit eingerechnet in diese Veränderungen sind die vergangenen beiden Jahre. 2021 stellte dabei einen Negativrekord auf. Der Dürre geschuldet verzeichnete Remscheid in dem Jahr einen Verlust von 149 Hektar an Bewaldung. Der bis dato höchste Wert, 75 Hektar pro Jahr, wurde 2007 in Zusammenhang mit dem Sturmtief Kyrill erreicht. „In jedem Fall sind Kyrill und die seit 2018 fortschreitende Dürre die Hauptfaktoren dieses Verlustes“, weiß Karim Barkouni. Zwar stellt der Wert für die vergangenen beiden Jahren nur den Bruttoverlust dar. Jedoch wird deutlich: Es wird eine immense Aufgabe, diesen Verlust durch Aufforstung aufzufangen.

Wie wichtig der Wald für das Stadtklima ist, zeigt eine Auswertung der Emissionen und Beseitigung von CO 2. Zwischen 2001 und 2022 wurden durch den Wald 13,2 Kilotonnen CO 2 pro Jahran die Atmosphäre abgegeben. Dem gegenüber steht eine Aufnahme des Treibhausgases von 39,4 Kilotonnen pro Jahr. Die Netto-Kohlenstoffsenke pro Jahr beläuft sich demnach auf 26,2 Kilotonnen.

Der Großteil an Waldfläche ist nicht verschwunden

Die Zustandsbeschreibung von Karim Barkouni lässt zunächst nichts Gutes vermuten: „Sind wir ehrlich: Zu sagen, dem Wald ginge es gut, wäre aufgrund der negativen Auswirkungen aus den vergangenen Jahren vermessen.“ Dazu würden zu viele Baumarten zur Zeit ernsthafte Krisen durchleben. Bei den sonst recht widerstandsfähigen Buchen sei es der Buchenborkenkäfer, der Probleme bereitet. Esche und Bergahorn hingegen seien durch Pilze befallen, die für ein Absterben der Bäume sorgen.

Auch die Zahlen der Statistik von Global Forest Watch würden beim ersten Eindruck nicht positiv stimmen. „Man müsse allerdings bedenken: Der verlorene Wald bleibt Waldfläche – und wird von uns auch nicht zweckentfremdet“, sagt Barkouni.

Trotz der deutlichen Zahlen des Waldrückgangs sorgt der Optimismus, den die TBR beim Prozess der Wiederaufforstung an den Tag legen, für Hoffnung. Für die Aufforstung wolle die TBR einige Schritte unternehmen, um neuen Bäumen eine Chance zum Wachsen zu geben. Dazu gehöre Buche, Eiche und Weißtanne zu fördern. „Aber auch die Erhaltung von Totholz ist sehr wichtig, da dieses als Schattenspender wirkt und viel Wasser speichern kann“, sagt der Forstverwalter.

Lesen Sie auch Kaltblut Elli packt beim Waldumbau mit an Kaltblut Elli packt beim Waldumbau mit an

Auf einigen Flächen im Stadtgebiet seien zudem schon Ergebnisse der Wiederaufforstung sichtbar: „An vielen Stellen sind junge Bäume bereits gewachsen oder beginnen momentan ihren Wachstumsprozess“, so Barkouni. Etwa drei Jahre würde es dauern, bis ein beträchtlicher Fortschritt an einst kahlen Lichtungen sichtbar ist. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Revierleitern werden die Stellen ausgekundschaftet, wo dringend gehandelt werden muss. „Und da das problemlos läuft, will ich allen Remscheidern sagen: Den Optimismus für die Zukunft verlieren wir nicht“, sagt Barkouni.

Global Forest Watch