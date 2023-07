So hat die Flut die Stadt verändert

Daniel Kwiaton (l.), hier mit Andre Engels von der Berufsfeuerwehr, kehrt an seine Flut-Einsatzstelle vom 14. Juli 2021 zurück. Auch am Sonntag war der freiwillige Feuerwehrmann hier, als erneut starker Regen fiel. Sofort kamen die Erinnerungen wieder hoch.

Zwei Jahre danach ist in den Tälern vieles wieder aufgebaut. Die Feuerwehr hat aufgerüstet.

Remscheid. Auch nach zwei Jahren ist noch nicht wieder alles gut. Die meisten Betroffenen haben zwar das Gröbste dank der Fluthilfe und der Wiederaufbauhilfe wiederaufgebaut und sich obendrein auch besser gegen Wasser gesichert. Sie möchten ihre schöne bergische Heimat, ihr Zuhause, nicht verlassen – doch die Wunden sind immer noch nicht ganz verschlossen. Alle hoffen, dass sich das Jahrhundertereignis nicht wiederholt. Doch wenn es stark regnet, haben die Menschen in den Bachtälern immer noch ein mulmiges Gefühl. Dann kommen die Erinnerungen an den 14. und 15. Juli 2021 wieder hoch.

So wie letzten Sonntag. Daniel Kwiaton kehrte exakt an die Stelle zurück, an der er vor zwei Jahren mit seinen sechs Kameraden der Löscheinheit Nord versuchte, die Gerstau mit Sandsäcken gegen die Wassermassen zu schützen: an die Brücke neben Gerstau 19. Denn er hatte am Sonntag, als wieder starker Regen fiel, Dienst. Die Wehrleute sollten den Pegel des Morsbachs beobachten und die neuralgischen Punkte abfahren.

So auch die Brücke in der Gerstau. „Der Morsbach war wieder braun und laut – und sofort kamen die Erinnerungen hoch“, erzählt der freiwillige Feuerwehrmann. „Wir hatten uns schon Gedanken gemacht, wie gefährlich es dieses Mal werden würde – und dachten an das, was wir vor zwei Jahren live im Einsatz gelernt haben.“ Glücklicherweise blieb der Pegel bei 1,50 Metern, das Wasser im Bachbett. Doch das Gefühl blieb – obwohl die Wehrleute bei ihren Dienstabenden nach dem verheerenden Juli 2021 immer wieder das Szenario durchgegangen waren. Schließlich hatte niemand je solch eine Flut erlebt.

So sah das Morsbachtal am 14. Juli 2021 aus

Das neue Wettersystem „Fewis“ informiert die Wehren frühzeitig bei Starkregen

Die Feuerwehr hat daraus gelernt. Sie hat nicht nur aufgerüstet, sondern kann sich nun auf künftige Starkregenereignisse, die laut Meteorologen immer häufiger vorkommen werden, mit dem Wissen und den technischen Möglichkeiten von heute noch besser darauf vorbereiten, sagt Andre Engels, der bei der Berufsfeuerwehr Sachgebietsleiter für die Freiwillige Feuerwehr ist. „Wir können jetzt schneller und präziser reagieren.“ Zum einen wurde das Frühwarnsystem verbessert: Der neue Hydrologe des Wupperverbands informiere die Wehr genauso wie das neue Wettersystem „Fewis“ in der Leitstelle über mögliche Starkregenereignisse.

„Fewis“ melde zügig, zudem erhielten die Führungsdienste sofort eine E-Mail. Diese könnten weiter informieren. Zudem seien die Einsatzpläne für Hochwasser, die es immer gab, angepasst worden.

Und auch sogenannte neue Hotspot-Karten gibt es, die nicht nur der Feuerwehr, sondern auch den Technischen Betrieben und dem Wupperverband zur Verfügung stehen. Diese listen neuralgische Punkte auf, die laut Berechnungen am ehesten überflutet werden. Diese Punkte fährt die Feuerwehr nun bei Starkregen ab, kontrolliert Pegel und ob Bauwerke gegebenenfalls durch Treibgut verstopft sein könnten – so wie am Sonntag. Gerstau, Clemenshammer, Diepmannsbachtal, Alte Rader Straße und Eschbachtal gehören dazu. Auch die Grundausbildung der Wehrleute fokussiert sich nun stärker auf Flut.

Drei Notfallboxen gibt es für die Löscheinheiten

Und es wurde aufgerüstet. Mittlerweile gibt es ein zweites Boot. „Das hat uns damals wirklich gefehlt“, sagt Engels. Das eine Boot ist Auf dem Knapp stationiert, das andere in Lüdorf. Bald bekommt die Feuerwehr zudem ein neues Schlauchsystem: Es kann auf 300 Metern Länge mit Wasser befüllt werden und bildet dann einen 50 Zentimeter hohen Schutzwall. „Das wird uns die Arbeit deutlich erleichtern“, sagt Engels. Denn Sandsäcke erforderten mehr Personal und mehr Logistik. Aber auch deren Anteil wurde aufgestockt – nahezu ums Dreifache.

Zudem haben Land und Bund in der Zwischenzeit für neue Löschfahrzeuge gesorgt, die bei Unwetter und Waldbrand eingesetzt werden können. An sechs von sieben Freiwilligen-Feuerwehr-Standorten gibt es nun solch ein Löschfahrzeug. Außerdem stehen nun immer Notfall-Gitterboxen auf drei Logistikfahrzeugen bereit. Ihr Inhalt: Stromaggregate, Pumpen, Schläuche, Stiefel. Zwei der Fahrzeuge stehen in der Wagenhalle der Löscheinheit Nord – bewusst. Denn sie bildet den höchsten Punkt im Morsbachtal und ist am schnellsten vor Ort.

Das sei aber alles nur möglich, wenn es genügend freiwillige Wehrleute gebe, sagt Engels – und Arbeitgeber sie für den Dienst freistellen. So wie Daniel Kwiaton. Er möchte sich bei seinem Chef der Famag-Werkzeugfabrik bedanken. „Weil ich jederzeit meinen Arbeitsplatz verlassen darf, um anderen Menschen zu helfen.“

Hinweis für Betroffene

Thomas Horion aus dem Hammertal kritisiert, dass es für Flutopfer bei der Wiederaufbauhilfe des Landes keinen Ansprechpartner gibt. Bei ihm ist seit zwei Jahren nicht wirklich etwas passiert. Auch das Hammertal wurde damals geflutet. „Mittlerweile hat man nach zwei Jahren schon gar keine Lust mehr“, sagt er. Sein Tipp: Jutta Velte von der Stadt, Tel. 02191-162547, ansprechen. Sie kann Tipps geben und weitervermitteln. Petra Köser von Bergisch Land Hand in Hand, die auch aktiv in der Fluthilfe ist, berichtet ebenfalls von einer Familie aus Radevormwald, bei der seit zwei Jahren alles stillsteht.