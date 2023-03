Martin Sternkopf: „Wir werden ein attraktives Freibad bieten“

Bevor der zweijährige Umbau des Freibads Eschbachtal startet, hofft der Sportamtsleiter auf eine gute Saison. Im Gespräch berichtet er von den Saisonvorbereitungen und den Umbauplänen.

Das Gespräch führte Melissa Wienzek

Herr Sternkopf, warum öffnet das Freibad nun doch noch mal eine Saison?

Martin Sternkopf: Wir haben durch : Wir haben durch die Hochwasserkatastrophe 2021 unsere Bad-Umbaupläne noch einmal massiv überarbeiten müssen. Weil wir auch gesehen haben, dass die Überflutungssituationen schlimmer geworden sind. 2021 flossen massive Wassermassen vom Falkenberg nach unten ins Bad . Wir mussten das Thema noch einmal neu angehen. Wir haben quasi eine Ehrenrunde gedreht. Wir gingen der Frage nach: Wie können wir eine Überflutung des Freibads künftig verhindern? Das war das Thema der letzten 15 Monate. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich alles verzögert hat – deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir in dieser Saison noch mal in der alten Form öffnen.

Und wann startet dann der Umbau?

Sternkopf: Zum 1. September fangen wir mit den ersten Abbrucharbeiten mit eigenen Kräften an. Wir warten dann auf die weiteren Schritte der Bauleitplanung. Zug um Zug wird das Freibad wieder aufgebaut.

Die Pläne wurden zuletzt angepasst. Was wird jetzt genau beim Umbau gemacht?

Sternkopf: Zunächst wird das alte Hauptgebäude abergissen. Dann beginnen wir mit den Arbeiten der Umlegung und Offenlegung des Eschbachs. Wir rechnen mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Dann wird ein neues Technikgebäude, ein neues Hauptgebäude mit einer Gastro-Einheit und dem Kassenbereich gebaut. Die Zuwegung wird barrierefrei gestaltet.

Wie kann das Freibad künftig gegen Überflutung geschützt werden?

Sternkopf: Die Beckenplatte wird um 60 Zentimeter angehoben – das dient noch einmal dem Hochwasserschutz. Damit verhindern wir, dass die Becken volllaufen bei einer Überflutung. Wir reden in diesem Zusammenhang über eine absolute Fachexpertise, haben uns externe Begleitung dazugeholt. Der damalige Experte vom Wupperverband hatte es damals ‚eine historische Chance‘ genannt: Renaturierung und Verhinderung künftiger Katastrophen. Alle waren von der Idee begeistert: Umweltamt, Technische Betriebe, Wupperverband, Bezirksregierung.

Waren nicht auch ein Boulderfelsen und ein Sandstrand geplant, was mehr Freizeitaktivität auch außerhalb der Saison bieten sollte?

Sternkopf: Von den Plänen haben wir uns verabschiedet. Das hat mit den Investitions- und den Folgekosten zu tun. Wir überlegen noch, ob wir uns dem Thema Strandbad widmen. Die Bushaltestelle heißt ja noch so. Es gibt heutzutage Einstiege, die tatsächlich einem Strandbadeinstieg ähneln. Da sind wir noch dran. Gleichwohl glaube ich, dass wir ein attraktives Freibad bieten werden – mit dem offengelegten Eschbach, einem Spielplatz, einer neuen Wasserrutsche. Wir sind in den aktuellen Plänen weit fortgeschritten. Diese werde ich das erste Mal am Mittwoch in der BV Süd vorstellen. Der Rat soll am 27. April darüber entscheiden. Die Baugenehmigung beantragen wir wohl in etwa sechs Monaten.

Was kostet der Umbau – und was noch viel wichtiger ist: Wer bezahlt ihn?

Sternkopf: Der Umbau wird nach heutigem Stand etwa 25 Millionen kosten – hier und heute aktuell. Bei Kostensteigerungen werde ich sehr vorsichtig. Aber wir haben alles in den städtischen Haushalt eingestellt. Das heißt, die Stadt Remscheid zahlt die Ausgabeposition. In den Doppelhaushalten 23/24 und 25/26 werden diese Summen unterschiedlich verteilt. Es gibt ein klares Bekenntnis unserer Verwaltungsspitze zum Freibad. Es ist schließlich das einzige, das wir haben. Es macht in meinen Augen Sinn, die Planungen auch umzusetzen – das Freibad bietet auch eine starke soziale Komponente.

Wir haben es aber geschafft, in den letzten drei Jahren zwei Förderbescheide für den Freibad-Umbau zu bekommen. Zum einen haben wir 2,6 Millionen Euro für die technische Gebäudeausstattung bekommen. Und wir haben ganz frisch vor ein paar Monaten eine Fördersumme in Höhe von 5,5 Millionen Euro bekommen, insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit und Ökologie – eben die Anhebung der Beckenplatte und die Holzbauweise des Gebäudes.

Wir haben also rund 8,2 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Und wir werden weitere für die Renaturierung des Eschbachs erhalten. Es wird auch eine Fischtreppe gebaut. Die Größenordnung – so hoffen wir – soll bei 80 Prozent liegen, das ist aber noch nicht komplett aufaddiert. Denn der Eschbach wird nach rechts verlegt, der Mischwasserkanal nach links – man tauscht quasi die Trassen. Wir bekommen unter anderem hochmoderne neue Photovoltaikanlagen auf dem Areal.

Wann startet nun die neue Saison – und was muss bis dahin noch getan werden?

Sternkopf: Wir machen die üblichen Vorbereitungsarbeiten: Sand auf dem Spielplatz reinigen oder austauschen, Hauptgebäude herrichten, Anstricharbeiten. Ein großer Aufgabenbereich sind die Becken: Hier lassen wir das Wasser ab, sobald es frostfrei ist, jede einzelne Fliese im großen und kleinen Becken wird dann überprüft. Wenn sie defekt sind, werden sie ausgetauscht. Das macht ein hausinterner Maurer. Das nimmt drei bis vier Wochen in Anspruch. Dann werden die Becken gereinigt und desinfiziert, danach wird wieder Wasser eingelassen. Der Tüv nimmt die Rutsche ab, ein unabhängiges Prüfinstitut prüft die Wasserqualität, nachdem chloriert wurde, auch unser Gesundheitsamt prüft. Gerade werden die Beckenumläufe auf den Pflasterumwegen begradigt. Dann kann die Saison starten – wenn das bergische denn Wetter mitspielt.

Wann peilen Sie an?

Sternkopf: Spätestens am Freitag, 26. Mai, so dass wir das Pfingstwochenende mitnehmen können. Das ist aber immer davon abhängig, wie lange die Arbeiten dauern. Das werden wir künftig mit dem Neubau nicht mehr haben – wir planen nicht nur Edelstahlbecken, sondern auch die Pumpen werden erneuert. All das wird nachhaltiger, weniger reinigungsintensiv und weniger störanfällig. Dieses Jahr wird es übrigens kein Hundeschwimmen und kein Eschtival geben. Aber eine Aktion zum Saisonende.

Haben Sie denn genügend Personal?

Sternkopf: Ja, weil wir früh angefangen haben, zu planen. Wir werden es stemmen können und die gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr anbieten können, es bleibt aber wegen der Pumpen bei der Begrenzung von 1500 Gästen. Die Preise bleiben gleich.

Die Linke schlagen eine Nutzung des Wassers aus den Becken vor. Ist das realistisch?

Sternkopf: Theoretisch ja. Aber der Aufwand, hier mit Tankwagen das Wasser aus den Becken zu holen und abzutransportieren, steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wir sprechen hier von 2,8 Millionen Liter. Wir leiten das Wasser im Übrigen nicht in den Eschbach, sondern in den Mischwasserkanal ab.

Historie

Die Idee, ein Freibad zu errichten, geht auf die Wassersportler zurück. Diese wandten sich an Ehrenbürger Robert Böker. Er kaufte die benötigten Grundstücke und stellte die Pläne für ein Freibad vor. Das städtische Strandbad wurde am 29. Juni 1912 in Betrieb genommen.