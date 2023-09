So geht es am Kremenholl nun weiter

Fest zog Samstag mehr Besucher an als am Freitag.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Zum Jubiläum gab es eine Neuerung am Kremenholl: Das 25. Stadtteilfest stieg erstmals am Freitag und Samstag statt Samstag und Sonntag. Der Auftakt mit DJ Marcel Filodda auf dem Schulhof und im Gebäude des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs zog noch nicht die erhofften Massen an Besuchern an. „Es gab Luft nach oben“, gestand Gabriele Leitzbach, Vorsitzende des Initiativkreises Kremenholl, über den Freitag. „Für einen ersten Versuch war der Abend aber in Ordnung.“

Der Samstag lockte viel mehr Gäste in den Stadtteil, geschätzte 800 bis 1000 – das Programm war zudem auch größer. Vor allem die Kleinen sorgten dafür, dass auf der Bühne immer etwas los war: Die Kitas Kremenholler Straße und Paulstraße, die GGS Kremenholl, die Tänzer von den Tanzschulen Dance in the City, Tanzraum Remscheid und der Verve Dance Center wärmten die Besucherinnen und Besucher für die Country-Live-Band Reunion am Abend auf. Neben einem Kinder-Luftballonwettbewerb gab es für die jungen Gäste jede erdenkliche Möglichkeit, sich auszutoben und kreativ zu sein.

Kinder sollen alle Angebote kostenlos nutzen können

Getreu der Devise, sämtliche Angebote für Kinder und Familien kostenlos anzubieten, gibt es beim Initiativkreis Kremenholl nicht einmal den obligatorischen Mitgliedsbeitrag. „Wir möchten, dass Kinder alle unsere Angebote kostenlos nutzen können und finanzielle Hintergründe dies nicht verhindern“, beschreibt Leitzbach das Anliegen des Vereins. „Bei uns können sich Interessierte anders einbringen als über Geldbeiträge, obwohl wir uns selbstverständlich über jede Spende freuen.“ Der Verein mit rund 90 Mitgliedern ist offen für jeden neuen Mitstreiter.

So geht es weiter am Kremenholl: Kurzentschlossene Familien können sich heute telefonisch unter 0 21 91 - 790 244 oder per E-Mail an KTEPaulstrasse@remscheid.de für die Kremenholler Familienschatzsuche im Wald anmelden. Am Samstag, 9. September, können Kinder zwischen drei und zehn Jahren und ihre Eltern ab 13 Uhr den Feen dabei helfen, das Durcheinander zu beseitigen, das ein Troll angerichtet hat. Selbstverständlich geht es darum, einen Schatz zu finden.

Ebenfalls noch in dieser Woche öffnet die „Kremenholler Flohkiste“ für diese Saison zum letzten Mal ihre Pforten: Am Donnerstag, 7. September, geht es zwischen 15 und 18 Uhr am Spielplatz Bogenstraße rund. Das Agot-Spielmobil kommt.

