So funktionieren die neuen Radboxen in Lennep

Zehn Radboxen stehen am Bahnhalt Lennep. Wer sie nutzen will, muss sich vorher im Internet registrieren und eine Box buchen. Verkehrsplaner Burkhard Fey zeigt RGA-Redakteurin Melissa Wienzek, wie es geht.

Zehn Garagen mit Lademöglichkeit für Fahrräder: RGA-Redakteurin hat den Test gemacht.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Nach einer kleinen Ehrenrunde sind sie nun nutzbar: die neuen Radboxen am Bahnhalt Lennep. „Es ist der erste Versuch, den Radverkehr mit Bus und Bahn anzuschließen. Dafür ist der Standort mit Balkantrasse und P+R-Parkplatz ideal“, sagt der städtische Verkehrsplaner Burkhard Fey. Wir erklären, wie die Radboxen funktionieren.

Schritt 1: Einfach reinschieben ist nicht. Der allererste Schritt ist eine Registrierung auf der Internetseite von „Dein Radschloss“. Am besten macht man das schon vorher, aber man kann diesen Schritt auch spontan an der Box machen.

Schritt 2: Nun, da ich ein Nutzerkonto angelegt habe, kann ich eine Radbox buchen: Über den Reiter im Menü „Stellplatz finden & buchen“. Nun wähle ich über die Standortsuche links Remscheid-Lennep aus. Als Bild werden alle Radboxen rechts angezeigt – ob sie verfügbar sind oder belegt. Ich entscheide mich für die goldene Mitte, Box 5. In drei anderen parken bereits Bikes, die Boxen sind gelb markiert. Nun die Frage: Wie lange soll mein Conway denn in der Box schlummern? Ich brauche nur einen Tag. Der kostet 1 Euro, eine Woche kostet 5 Euro. Möglich sind auch ein Monat (15) oder ein Jahr (90 Euro). Kann ich aber nicht anwählen, ist wohl schon ausgebucht. Aber Achtung! Ein Tag bedeutet, ab dem Buchungszeitpunkt bis 24 Uhr. Ich kann also nicht heute für morgen schon buchen.

+ Das Rad wird auf eine Schiebe geschoben. Im Inneren gibt es Haken für Helm & Co. und eine Steckdose fürs E-Bike. © Doro Siewert

Zwischenschritt 3: Bevor ich meine Buchung abschicke, muss ich noch eben raus an den Fahrradschuppen. Denn www.dein-radschloss.de macht mich auf einen wichtigen Hinweis aufmerksam: die Radgröße. Denn nicht alles passt in die Box. Ein Standard-E-Bike dürfte kein Problem sein, aber definitiv kein Lastenrad oder krasse MTB-Umbauten mit überbreitem Lenker. Die Türöffnung ist 127 cm hoch und 80 cm breit. Die Tiefe beträgt 199 cm. Sind alle Plätze belegt? Dann kann man sich nach erfolgreicher Registrierung und Anmeldung im Login-Bereich auf die Warteliste setzen lassen. So, gebucht, per PayPal bezahlt (möglich sind auch andere digitale Zahlweisen). Ich erhalte eine Bestätigungsmail mit meiner Radbox 5 und einer Pin-Nummer.

Schritt 4: Die blasse Winternase ist eingecremt, Rucksack und Helm sind aufgeschnallt, rauf auf den Esel. In Lennep angekommen, muss ich erst ans Terminal an der Stirnseite, meine Radboxnummer eintippen und dann meine per E-Mail erhaltene Pin eingeben. Klock – Sesam öffne dich. Klingt wie bei den Fächern der DHL-Paketstation, als Box 5 aufspringt. Die ADFC-Truppe nebenan, die zur Radtour nach Burg aufbrechen will, guckt schon neugierig. Auf dem Terminal steht übrigens noch einmal eine Anleitung, auch für die Inhaber einer VRR-Card und wer mit QR-Code einchecken will, und eine Notrufnummer für den Fall der Fälle. „Das ist alles selbsterklärend“, findet Burkhard Fey.

Schritt 5: Rein in die Box. Vorsichtig und in geduckter Haltung mänovriere ich meinen roten Hobel in die Schiene. Ständer ausklappen geht jetzt nicht. Braucht es aber auch nicht. Über eine Drahtschlinge könnte ich jetzt auch ein Schloss befestigen, zudem gibt es drei Metallhaken für Helm & Co. Auch eine Lademöglichkeit für E-Bikes ist vorhanden: Wer hier laden möchte, muss sein eigenes Ladegerät mitnehmen und den FI-Schalter umlegen, sonst kommt kein Saft aus der Dose. „Wir haben auch eine Notöffnung eingebaut“, erklärt Fey und deutet auf eine kleine Lasche. Denn falls die Tür in der bergischen Brise mal zuweht, kommt man so noch raus. Zudrücken, fertig. Jetzt kann ich zur Arbeit fahren oder ins Städtchen gehen oder was auch immer. „Die Radboxen sind primär für Berufspendler gedacht“, erklärt Fey. Daher stehen sie auch an Bahnhöfen. Auch Lüttringhausen, Güldenwerth und Hauptbahnhof sollen Boxen bekommen – wenn die in Lennep gut angenommen wird. „Der Start war schon sehr vielversprechend“, freut sich Fey, der die Boxen am Freitag öffentlich vorstellen wird.

+ Am Terminal müssen Boxnummer und Pin eingegeben werden. © Doro Siewert

Schritt 6: Wieder rausholen. Dafür muss ich wieder am Terminal Boxnummer und Pin eingeben. Poing!, die Box springt auf. Jetzt geht es gut gelaunt und vor allem klimaneutral über die Trasse zurück.

Kosten

Die Kosten für die Radboxen inklusive aller erforderlichen Arbeiten belaufen sich auf 50 300 Euro. Der VRR NRW fördert sie mit 31 700 Euro, also mit etwa 65 Prozent. Dies wird derzeit jedoch noch geprüft, da die Fördersumme eventuell angepasst wird. Denn es wurde teurer, als vorab gedacht.