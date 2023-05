So beurteilen Jugendliche ihre Heimatstadt Remscheid

Treffpunkte, Wlan und Sauberkeit: Die Stadt hat rund 800 Jugendliche nach ihrer Meinung gefragt. Und die Ergebnisse sollen nicht einfach in der Schublade landen. Das wollen die jungen Remscheider.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Jetzt wissen sie, wie der Hase läuft: Als eine von wenigen deutschen Städten hat die Stadt Remscheid gemeinsam mit dem Jugendrat seine Jugendlichen von einem externen Forscherteam groß befragen lassen – und etwa 800 junge Remscheiderinnen und Remscheider haben mitgemacht. Die Ergebnisse liegen nun vor. „Das gibt viel Futter für die politische Arbeit und den Kämmerer“, meint Jugenddezernent Thomas Neuhaus. Denn die Wünsche und Urteile sollen nicht einfach im Schrank landen – sondern konkret umgesetzt werden.

Was wurde genau gemacht?

Das Institut für sozialraumorientierte Praxisforschung und Entwicklung um Prof. Dr. Ulrich Deinet hat zwischen August und Dezember 2022 Jugendliche online befragt, mit Kurzfragebögen live vor Ort und per Nadelmethode. Es ging um die eigene Lebenswelt, um Freizeitgestaltung, Mitbestimmung, Wahrnehmung von Orten, Corona und Verbesserungswünsche. Auch der Jugendrat brachte sich ein. Die meisten Befragten waren 14 bis 15 Jahre alt und besuchten das Gymnasium.

Was kam raus?

Die meisten Jugendlichen gaben an, sich gern im Allee-Center zu treffen – Mädchen noch mehr als Jungs. Auf Platz 2 liegt die Wohnung von Freunden, gefolgt von Sportplätzen Parks, Kino und Schwimmbad. In ihrer Freizeit hören sie gern Musik, nutzen Social Media, treffen sich mit Freunden. Dann erst rangieren Netflix & Co. Überraschend: „Auch die Unternehmungen mit der Familie und das Wandern haben einen hohen Stellenwert“, erklärt Christina Muscutt vom Forscherteam. Das Jugendzentrum wird hin und wieder mal aufgesucht, der Freizeitsport hat einen höheren Stellenwert als der im Verein. 79,9 Prozent sagen zudem, dass sie sich in der Freizeit engagieren – das muss kein Ehrenamt, sondern kann auch die Demo oder Hilfe in der Familie sein. Bei Freizeitangeboten möchten die jungen Remscheiderinnen und Remscheider gern mehr mitbestimmen, sie wünschen sich mehr öffentliche Orte mit freiem Wlan, mehr Treffpunkte draußen, mehr Einkaufsmöglichkeiten und bessere Bus- und Bahnverbindungen – und eine saubere Stadt. Aber: „Mit 10 Prozent ist der Wert von Mobbing- und Gewalterfahrungen zudem recht hoch. Das sollte man sich anschauen“, sagt Muscutt.

Wie geht es nun weiter?

Den Auftakt bilden zunächst zwei Workshops, in denen sich die Fachkräfte der Jugendarbeit und das Forschungsteam die Ergebnisse ansehen. Es folgt Workshop 2, in dem Fachkräfte und Jugendliche einen Maßnahmenkatalog entwickeln. Der wird im Anschluss erst dem Jugendrat vorgelegt, danach den politischen Gremien. Auf Grundlage deren Beschlüsse sollen Maßnahmen umgesetzt werden – gemeinsam mit den Jugendlichen. Jugendratsvorsitzende Sofia Rodriguez Eckwert wird die Ergebnisse demnächst im RGA einordnen.