Skat ist Gymnastik für das Gehirn

Spielgemeinschaft

+ © Roland Keusch Gerd Hanke (links) und seine Skatfreunde treffen sich regelmäßig im Hotel Krüger zum Skat. © Roland Keusch

Seit mehr als 30 Jahren treffen sich die Bergischen Jungs im Hotel Krüger in Lennep zum Spiel. Sie suchen noch Nachwuchs.

Von Sabine Naber

Seit 33 Jahren treffen sich die Bergischen Jungs am Dienstagnachmittag zu ihrem geliebten Skatspiel, inzwischen im Hotel Krüger an der Kölner Straße. Und da wurde in der vorigen Woche Walter Nippel mit Mundharmonika und Gesang ein Ständchen gebracht, denn er wurde an diesem Tag 98 Jahre alt.

„Ich habe als Zwölfjähriger das Skatspielen angefangen. Damals ging es um einen Zehntelpfennig“, sagt Nippel und erzählt, dass er auch als Soldat auf einem Minensuchboot nicht mit dem Skat aufgehört hat. Dienstags spielt er in Lennep, mittwochs in der Skatgruppe Hasenberg, donnerstags in Lüttringhausen und an den anderen Abenden mit seiner Tochter Rommé.

+ Früher wurde in jeder Kneipe Skat gespielt. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Es gibt immer weniger Freunde des Kartenspiels. © Roland Keusch

„Als ich eines Tages bemerkte, dass meine Hände hin und wieder zittern, da habe ich meiner Ärztin gesagt, dass ich deshalb mit dem Skatspielen aufhören werde“, erinnert sich das Geburtstagskind. Aber sie habe gesagt: „Um Gottes Willen, tun Sie das nicht. Skat ist Gymnastik fürs Gehirn.“ So ist Walter Nippel, der auch einmal Bergischer Meister war, dabei geblieben. Und laut seiner Skatfreunde ist er auch derjenige, der immer gewinnt.

Walter Abt hat 1985 mit acht Gleichgesinnten einen Skatclub in Lennep gegründet. „Unser erster Spieltag war im Wuppertaler Hof, dann haben wir in den Restaurants Zur Post und Tocksiepen weitergemacht. Jetzt treffen wir uns im Hotel Krüger“, sagt er. „Hier fühlen wir uns wohl“, sind sich die Bergischen Jungs einig.

Dem Jugendalter sind sie allerdings entwachsen, hätten aber gerne Nachwuchs. „Wir hoffen, dass noch jemand Spaß daran findet. Auch Anfänger würden wir gerne anleiten. Und mit Damen spielen wir natürlich auf Augenhöhe“, betont Gerd Hanke. Und dass man durchs Skatspielen jung bleibe – zumindest im Kopf – das könne man an ihnen sehen.

SPIELGEMEINSCHAFT SKAT Der Deutsche Skatverband wurde 1818 in Thüringen gegründet. In den nächsten 70 Jahren folgt die Ausbreitung mit differierenden Regeln in ganz Deutschland. Wer Lust hat, bei den Bergischen Jungs, die durchaus auch „Mädchen“ akzeptieren, mitzumachen, der ist immer dienstags ab 16 Uhr im Hotel Krüger willkommen. Gespielt wird an diesem Tag rund vier Stunden lang.

Gerd Hanke hatte sich als Junge gefragt, wie man am Skatspielen, zu dem sich sein Vater regelmäßig traf, Freude haben kann: „Bis ich nach dem Krieg in Gefangenschaft geriet und mir ein Mitgefangener aus Norddeutschland sagte: ,Jetzt setzt dich mal hierhin. Und wenn du beim Skatspielen nicht aufpasst, kriegst du einen hinter die Löffel.‘“ Offensichtlich hat er aufgepasst, denn seit Jahren ist er auch bei der Hasenberger Skatgruppe dabei.

Am Liga-Betrieb nimmt die Skatgruppe nicht mehr teil

Auch Walter Abt, der aus einer Karten-Spieler-Familie kommt, liebt sein Hobby. Er hat auch die Lüttringhauser Skatfreunde gegründet, kann sich an große Turniere erinnern. Zum Beispiel in der Wuppertaler Stadthalle, als viele hundert Spieler zusammenkamen. Kurz nach dem Start waren die Bergischen Jungs 40 Spieler, heute kommen dienstags noch 10 bis 12. Aber der Zusammenhalt ist nach wie vor groß. Ihre Skatgruppe, die einmal ein eingetragener Verein war und zum Deutschen Skatverband gehörte, spielt inzwischen nicht mehr in der Liga: „Dazu sind wir zu alt, das ist ein bisschen wie beim Fußball“, erklärt Walter Abt. Während des Spiels wird kein Alkohol getrunken. „Skat, das ,Königliche Spiel‘, bringt genug Öl fürs Gehirn“, ist Walter Abt überzeugt.