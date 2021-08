Sissi: Musical überzeugt trotz Schwächen

Kultur

+ © ASA Event GmbH Szenen aus Sissis Leben sorgten im Teo Otto Theater für fast volles Haus. © ASA Event GmbH

Im Teo Otto Theater kam die Musik vom Band. Die Stimmen der Sänger machten das Manko wett.

Von Sabine Naber

Waren es früher vor allem die gefühlsbetonten Sissi-Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen, so sind es jetzt wohl die Musicals über das schicksalhafte Leben der Kaiserin, die viele faszinieren. Am Dienstagabend hieß es im Teo Otto Theater „Sissi – Das Musical über Liebe, Macht und Leidenschaft“, mit dem Asa-Event aus Bietigheim nach Remscheid gekommen war.

Das Ensemble nimmt die Gäste im fast voll besetzten Theatersaal mit ins Jahr 1853. Es wird der 23. Geburtstag von Kaisers Franz Joseph gefeiert. Operettenhaft singend begrüßt der treue, aber leicht trottelig wirkende Major Krespl die Ehrengäste. Darunter auch Erzherzogin Ludovika und Erzherzog Max, die mit ihren beiden Töchtern Helene, genannt Nené, und Elisabeth, die von allen Sissi gerufen wird, angereist waren. Von der natürlichen, temperamentvollen Sissi ist der Kaiser sofort begeistert. Die beiden verlieben sich, heiraten im kaiserlichen Wien, wo die Geschichte im bekannten Schloss Schönbrunn ihren Lauf nimmt.

Die Bühne verwandelt sich in goldglitzernde Räume

Aufwendig sind die Kostüme, die die Darsteller während der rund zweieinhalbstündigen Inszenierung tragen. Die Bühne verwandelt sich in goldglitzernde Räume. Was fehlte, war ein Orchester für die von Theatermann George Amadé komponierten Lieder. Stattdessen kamen Walzer, Polka, ungarischer Csárdás und bayrische Tanzmusik vom Band.

Die Stimmen machen manches wieder wett. Sie sind ausdrucksstark, harmonieren in den Duetten gut miteinander. Die Texte sind mühelos zu verstehen. Erzherzog Max begeistert mit seiner sonoren Stimme, Sissi mit einem warmen Sporan und Erzherzogin Sophie mit ihrer besonders ausdrucksstarken Stimme. Wunderschön auch die Duette von Franz und seiner Sissi.

Mit einem Beamer werden Hintergrundmotive von Originalschauplätzen auf die Bühne gebracht. Da ist Schloss Schönbrunn mit einem sprudelnden Brunnen davor zu sehen, Schloss Possenhofen in Oberbayern, die ungarische Puszta-Landschaft, aber auch ein Sternenhimmel, als sich Sissi und Franz ihre Liebe gestehen. Am Tag ihrer Hochzeit gibt es ein imposantes Feuerwerk.

Wenig authentisch wirkt das Stück, wenn es um die Schicksalsschläge geht. „Ich hasse dich, du böse Frau“, heißt es, als die Schwiegermutter die Erziehung des Babys übernehmen will und Sissi sich zu ihrem „Papilein“ nach Possenhofen flüchtet. Der Kaiser reist ihr nach, bringt ihr das Kind und braucht ihre Hilfe beim Ungarn-Konflikt. Denn Sissi und der ungarische Graf Andrássy sind sich einig: Ein Neuanfang ist notwendig, um einen stabilen Frieden zwischen den benachbarten Nationen zu erreichen. Mit der Krönung zum ungarischen Herrscherpaar 1867 enden die Szenen aus Sissis Leben.

„Man solle Sissi in Erinnerung behalten, wie sie einmal war“, heißt es am Schluss des Musicals mit Blick auf ihr weiteres Schicksal. Und statt „Ich gehör´ nur mir“, verspricht Sissi den Ungarn musikalisch „Ich gehör‘ zu euch“.

Wegen eines medizinischen Vorfalls wurde die Vorstellung unterbrochen

„Das war einfach nur ein Traum. Die Kostüme, das Bühnenbild, wie sie singen und spielen“, schwärmt Besucherin Waltraud Schicker. Sie hat zum Geburtstag die Sissi-Filme mit Romy Schneider geschenkt bekommen und bekennt sich dazu, ein absoluter Fan zu sein. Auch Angelika Schade ist begeistert: „Es ist wunderbar heute Abend im Theater. So toll hatte ich es mir nicht vorgestellt. Selbst mein Mann ist begeistert.“

TEO OTTO THEATER PROGRAMM Am Freitag, 3. März, 19.30 Uhr wird „Faust – Der Tragödie erster Teil“ im Teo Otto Theater gespielt. Zu Gast ist das Landestheater Burghofbühne. Am Sonntag, 5. März, 11.15 Uhr erklingt „Musik am Vormittag“ mit den Bergischen Symphonikern.

Wegen eines medizinischen Notfalls musste die Vorstellung kurz nach 20 Uhr unterbrochen werden. Auf der Bühne wurde es dunkel, im Theatersaal hell, als zwei Sanitäter kamen. Der Notarzt wurde gerufen: Eine Besucherin musste wegen eines Kreislaufkollapses ins Sana-Klinikum gebracht werden. „Das Ensemble wünscht alles Gute“, hieß es nach einer Viertelstunde von Regisseur Claus J. Frankl. Dann ging die Vorstellung weiter.