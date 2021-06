Mast-Weisz sieht Remscheid auf gutem Weg

Arbeitnehmerempfang

+ © Michael Schütz Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz blickte beim Arbeitnehmer-Empfang positiv in die Zukunft. © Michael Schütz

Der Oberbürgermeister lud zum Arbeitnehmerempfang zum 1. Mai ins Rathaus.

Von Sabine Naber

Es ist Tradition, dass der Oberbürgermeister (OB) am Vorabend des 1. Mais zum Arbeitnehmerempfang ins Rathaus einlädt. Besonders freute sich Burkhard Mast-Weisz, dass unter den vielen Gästen auch fünf Besucher aus Remscheids Partnerstadt Pirna gekommen waren.

„In den vergangenen Wochen haben wir uns mit der Firma Adient beschäftigt. Dabei viel erreicht, aber auch 100 Arbeitsplätze verloren“, erklärte der OB, der diese Entscheidung eine rein strategische nannte. Remscheid bleibe eine Werkzeugstadt, aber es würden neue Arbeitsplätze in anderen Arbeitsfeldern gebraucht.

„Ich freue mich über neue Start-ups und bin froh, dass sie Unterstützung erfahren, aus der Industrie, von den Banken“, betonte er und schlug die Brücke zum geplanten DOC in Lennep. Die Sorgen könne er verstehen, wenngleich er zum Projekt stehe: „Nicht, weil ich Anzüge verkaufen will, sondern weil ich überzeugt bin, dass auch andere Branchen, beispielsweise die Gastronomie, davon profitieren werden.“ Zum Thema Bildung erklärte der OB, dass über 12 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren in Schulen investiert würden. Aber auch Kita-Plätze werden gebraucht: „In den kommenden Monaten werden wir 700 neue Plätze schaffen beziehungsweise mit deren Bau beginnen.“

Vom Sana-Klinikum habe er erfahren, dass Jahr für Jahr die Zahl der Geburten zunehme. So sei Remscheid keine sterbende Stadt, sondern eine mit Zukunft. Neue Gewerbegebiete müssten erschlossen, Brachflächen genutzt werden. „In den kommenden Tagen werden im Rathaus zwei neue Mitarbeiter beginnen, die sich ausschließlich um Gewerbeflächen und den Breitbandausbau kümmern.“

Zum Abschluss forderte der OB auf, wählen zu gehen. Und machte klar, wer aus seiner Sicht keine Stimme bekommen darf: „Alle die, die gegen Flüchtlinge, Zugewanderte und Menschen muslimischen Glaubens krakeelen. Die mit populistischen Aussagen Stimmung machen, falsche Ängste schüren und mit unserer Geschichte unverantwortlich umgehen.“

Gottfried Meyer, Mitglied im Vorstand der IG Metall, nannte das Motto in diesem Jahr: „Wir sind viele, wir sind eins“ und erklärte als Ziel, Welt und Arbeitswelt humaner zu gestalten.