Siegerin liest in russischer Sprache

Vorlesewettbewerb

+ © Doro Siewert Die Teilnehmer (v.l.n.r.): Sila Dogan Zehra Songül Akdemir, Anastasia Zokol, Sara Özcelik, Luisa Fischer (Siegerin), Sila KIaraca, Latife Gezer, Selin Sahin, Clara Isabel Fonseca Coelho und Melek Kardas. © Doro Siewert

Beim Vorlesewettbewerb gewann die Radevormwalderin Luisa Fischer.

Von Lara Hunt

Das Buch hält sie fest in der Hand. Ruhigen Schrittes steigt die neunjährige Zehra Songül Akdemir die Treppen der Zentralbibliothek nach oben, wo schon andere Viertklässler mit Müttern und Vätern auf ihren großen Auftritt warten. Das Buch in Zehras Hand heißt „Cani sikilan cocuk“, auf Deutsch „Das Kind, das sich langweilte“. „Ich bin aufgeregt“, gibt sie zu. Es ist das erste Buch, aus dem sie vor großem Publikum vorlesen wird, beim dritten mehrsprachigen Remscheider Vorlesewettbewerb.

Veranstalter sind das Kommunale Bildungszentrum und die Kinder- und Jugendbibliothek. Die Idee, Kinder, die zweisprachig aufwachsen, auch mal nicht auf Deutsch vorlesen zu lassen, kam aus Wuppertal. Claudia Göncüoglu vom Kommunalen Bildungszentrum und Ulla Schulz von der Kinder- und Jugendbibliothek waren sofort bereit, mitzumachen. Genau wie die zehn Teilnehmerinnen der dritten Runde, die alle herkunftssprachlichen Unterricht nehmen – und zeigen, dass der mehrsprachige Vorlesewettbewerb in Remscheid gefragt ist. „Beim ersten Mal waren neun dabei, im letzten Jahr waren es weniger“, sagt Ulla Schulz. Nicht jede Sprache wird in Remscheid angeboten. So sei es zum Beispiel schwer, an arabischsprachige Vorleser zu kommen.

Die Mehrzahl der Vorleser hat wie Zehra türkische Wurzeln. Mit der neunjährigen Clara Isabel Fonseca Coelho ist aber auch zum ersten Mal eine portugiesische Teilnehmerin beim Wettbewerb dabei. Zwei weitere Teilnehmerinnen lesen auf Russisch vor: Anastasia Zokol und Luisa Fischer, die extra aus Radevormwald zum mehrsprachigen Vorlesewettbewerb angereist ist. Mit im Gepäck hat sie ihr Lieblingsbuch „Aleksin – im Land der ewigen Ferien“. Auf dem Umschlag sind kyrillische Buchstaben zu sehen, für Luisa kein Hindernis. „Russisch lesen ist einfach“, sagt sie. Einmal in der Woche hat sie Russischunterricht. Nicht viel. „Aber wir sprechen auch zuhause Russisch“, sagt sie.

Ulla Schulz erklärt die Regeln: Jedes Kind liest aus einem selbstgewählten Buch vor. In der Jury sitzen Berater, die die Sprachen verstehen und den Juroren – unter anderem Vorlesewettbewerbssiegerin Maja Schleicher – zur Seite stehen.

Alle Teilnehmerinnen sind Siegerinnen

Den Beginn macht Latife Gezer, die aus dem Buch „Cemil Dede“ (Opa Dede) vorliest. Sie erklärt den Inhalt – es geht um Religion – und legt los. Wer kein Türkisch spricht, muss sich auf den Tonfall, die Melodie beim Sprechen, konzentrieren. Man hört Satzenden, Fragen, Antworten – nur der Inhalt ist nicht zu verstehen.

Nach und nach treten die Kandidatinnen an. Dann ist es schon an der Zeit für die Jury, sich zurückzuziehen.

Die Kinder warten gespannt – dann ist es soweit. Zehra hält die Hand ihrer Mutter. Wird sie gewinnen? „Alle, die hier mitgemacht haben, sind Gewinner“, erklärt Claudia Göncüoglu und Zehra atmet erleichtert aus. Die Teilnehmerinnen bekommen Urkunden, einen Gutschein fürs Theater und dürfen sich ein Buch aussuchen. Da ist es gar nicht mehr so schlimm, dass nur drei bei der nächsten Runde am 5. April in Wuppertal antreten dürfen. Der dritte Platz geht an Melek Karadas, Platz zwei an Anastasia Zokol – und Siegerin wird Luisa Fischer. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, sagt sie.