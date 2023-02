Sieben Wochen, sieben Tüten und viele faire Lebensmittel für eine gerechte Welt

Aktion des Weltladens an der Gertenbachstraße in Lüttringhausen zur Fastenzeit.

Von Peter Klohs

Remscheid. Das diesjährige Motto der evangelischen Kirche für die Fastenzeit lautet „Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Ein gutes Motto, wie Manfred Brauers, stellvertretender Vorsitzender der Ökumenischen Initiative Lüttringhausen und Vorstandsmitglied des F(l)air-Weltladens in der Gertenbachstraße, findet. Denn angesichts des Krieges in der Ukraine, der globalen Klimakrise und anderer Widrigkeiten kann es mitunter schwerfallen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Angesichts des Mottos wird der Weltladen zum vierten Mal die Aktion „Sieben Wochen mit fairen Produkten“ durchführen.

Ab Aschermittwoch (22. Februar) wird an jedem Mittwoch der folgenden sieben Wochen eine mit fair gehandelten Produkten bestückte Tüte zur Abholung im Weltladen bereitstehen. Durch den Kauf der Tüten werden Leuchtpunkte für die Menschen im globalen Süden gesetzt, die von den aktuellen Krisen am stärksten betroffen sind.

Anmeldungen sind bis zum 17. Februar möglich

Wie Manfred Brauers erklärt, ist eine schriftliche Anmeldung zu dieser Aktion notwendig. Die Anmeldung kann bis zum 17. Februar am besten im F(l)Air-Weltladen erfolgen. Die Tüten sind ausschließlich im Abo zu erhalten und kosten 77 Euro, die man mit dem Erhalt der ersten Tüte begleicht. Es ist möglich, so Barbara Schröder-Möring, 1. Vorsitzende des Vereins, die Tüten innerhalb Remscheids anzuliefern. „Dafür bündeln wir die Tüten-Kontingente und liefern dann direkt drei oder vier“, beschreibt sie das Prozedere, das keine zusätzlichen Kosten verursacht.

Die sieben Tüten, die im Aktionszeitraum vom 22. Februar bis zum 5. April gepackt werden, enthalten unterschiedliche Produkte, die jedoch alle fair gehandelt sind. In der ersten Tüte sind Lebensmittel erhalten, mit denen die Zubereitung eines vegetarischen Butter-Chickens, dessen Rezept der Tüte beiliegt, möglich ist.

In den weiteren Tüten wird es unter anderem knusprige Quinoa-Kartoffel-Waffeln geben, Zutaten für einen Thaicurry-Nudelsalat, Kaffee aus Nicaragua, Cashew-Nüsse, Rooibos-Tee, Kokosmilch sowie süße Snacks für den Osterspaziergang geben.

Die Erfahrungen, die der Weltladen in Lüttringhausen mit dieser Aktion in den vergangenen vier Jahren gemacht hat, sind unterschiedlich. „Von 47 Anmeldungen bis knapp zehn ist schon alles vorgekommen“, sagt Manfred Brauers von der Ökumenischen Initiative und hofft in diesem Jahr auf einige mehr als die genannten zehn.