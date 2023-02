Sie weisen den Weg zur Rente

Die Babyboomer erreichen das Ende ihres Arbeitslebens. Beratungsstellen verzeichnen große Nachfrage.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Tausende Remscheiderinnen und Remscheider stehen in den nächsten Jahren vor der Frage, wann sie ihre Rente beziehen wollen: Die Babyboomer, die in den 60er Jahren geboren wurden, erreichen das Ende ihrer Lebensarbeitszeit. Schon jetzt verzeichnen die Beratungsstellen deutlich steigende Nachfrage. Hier eine Übersicht, wer weiterhilft.

An wen können sich Interessierte wenden, die Fragen zu ihrer Rente haben?

Da gibt es mehrere Möglichkeiten: Anlaufstelle für Rentenberatungen und Antragsaufnahmen in Remscheid ist das Versicherungsamt der Stadt. Mitarbeiterin Sandra Faubel berät vornehmlich am Telefon, und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 15 Uhr, Tel. 16 27 06. „Sie nimmt Eckdaten auf und erstellt Anträge“, berichtet Thomas Köppchen vom Fachdienst Soziales und Wohnen. Weitere Ansprechpartnerin ist Annette Mores im Seniorenbüro, Alte Bismarckstraße 4. Die Türen stehen offen: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr, Tel. (0 21 91) 46 453 50. Im Ehrenamt ist Annette Mores als Versicherungsälteste tätig, ist also auch in ihrer Freizeit zur Stelle. Daneben berät die Deutsche Rentenversicherung, Servicezentrum Leverkusen, Heinrich-von-Stephan- Straße 24, Tel. (02 14) 83 23 01, fügt Thomas Köppchen hinzu. Sein Hinweis: „Diese Angebote sind kostenlos. Private Versicherungsberater verlangen oftmals Gebühren.“

Wann sollte ich denn die Rente beantragen?

Am besten drei Monate vor dem gewünschten Beginn der Zahlungen. Dabei rät Annette Mores dazu, sich frühzeitig Gedanken zu machen, welche finanziellen Folgen das hat.

Wann ist denn der Rentenbeginn überhaupt möglich?

Ab Jahrgang 1964 gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Es ist aber auch möglich, früher die Zahlungen zu beziehen – zum Beispiel wenn ein Behindertengrad von mindestens 50 Prozent vorliegt. Außerdem können sich Interessierte bereits mit 63 von der Arbeitswelt verabschieden, wenn sie 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben – also als langjährig versichert gelten.

Dabei gibt es aber einen Haken: Abzüge in Höhe von 14,4 Prozent beim Rentenbezug werden fällig. Dafür aber hat der Gesetzgeber aber den Weg frei gemacht, dass Rentnerinnen und Rentner unbegrenzt hinzuverdienen können. „Grenzen, die es einmal gab, sind weggefallen“, berichtet Annette Mores. Wer also möchte, kann nach 35 Arbeitsjahren und ab 63 mit Abzügen in die Rente einsteigen (0,3 Prozent pro Monat) – und je nach persönlichem Interesse weiterarbeiten. Allerdings gilt es, bei doppeltem Einkommen auch Steueraspekte zu berücksichtigen.

Was sollte ich denn für den Rentenantrag griffbereit haben?

Wichtig ist zunächst einmal der Rentenbescheid mit einem Verlauf der Zahlungen in die Rentenversicherung – und ein Nachweis, wie lange in die gesetzliche Kranken- oder in eine private Krankenversicherung eingezahlt wurde. Da gibt es bei den Beiträgen im Rentenalter erhebliche Unterschiede, erläutert Annette Mores. Auch an den Personal- und an einen eventuell vorhandenen Schwerbehindertenausweis sollten Interessenten denken. Wer über eine Betriebs- oder Zusatzrente verfügt, sollte ebenfalls entsprechende Unterlagen mit zur Beratung bringen. Es gibt aber durchaus komplizierte Fälle für die Berater – etwa, wenn im Zuge der Berufstätigkeit Tätigkeitsphasen und Krankenversicherungszeiten im Ausland anfielen. Entsprechend groß ist im Seniorenbüro oft der Beratungsaufwand bei Menschen mit Migrationshintergrund.

Ist angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach Beratung mehr Personal nötig?

Thomas Köppchen hält sich zurück. „Wir müssen die Lage beobachten.“ Einerseits kommen jetzt die geburtenstarken Jahrgänge auf die Verwaltung zu. Andererseits seien die Interessierten zunehmend digital aufgestellt und fänden sich bei Online-Angeboten besser zurecht als die Vorgängergeneration.

Beratungszahlen

Allein Sandra Faubel vom Versicherungsamt der Remscheider Stadtverwaltung verzeichnete im vergangenen Jahr 429 Rentenantragsaufnahmen. Dabei hat sich die Zahl aus dem ersten Quartal 2022 von 58 bis zum viertel Quartal 149 nahezu verdreifacht. Sie ist nach einem Stellenabbau im Versicherungsamt weitgehend allein auf weiter Flur. Auf 1618 Fälle beziffert das Versicherungsamt telefonische Beratungen und Antragsaufnahmen – bezogen auf 2022.