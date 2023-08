Sie sorgen für ein inklusives Kulturfestival

Die Künstlergruppe „KulturBunt“ setzt sich ehrenamtlich ein – So sieht das Programm mit Comedy, Musik und Kunst aus.

Remscheid. Sie malen, verschönern Mauern oder sorgen für Entspannung – und tun nebenbei noch etwas Gutes: Die Künstlergruppe „KulturBunt“ setzt sich gemeinnützig ein, packt bei Festen an – und holt jetzt sogar ein inklusives Kulturfestival nach Remscheid: das „Kultur-Tandem“. Wir geben einen Überblick.

Das steckt hinter dem „Kultur-Tandem“

Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters steigt zum ersten Mal das „Kultur-Tandem“ in Remscheid. Das kleine, inklusive Kulturfestival wurde 2017 vom Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben in Düsseldorf ins Leben gerufen und findet jedes Jahr in einer anderen Stadt oder Kreis des Regierungsbezirks Düsseldorf statt. Das Prinzip: Kulturveranstaltungen jeder Couleur, bei der Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen mitwirken. „Unser Anliegen ist, dass Inklusion auch gelebt wird“, sagt Simona Miersch dazu. Markus Pickhardt vom Verein „Seele in Not“, der in seinem Café MoccaSin beeinträchtigte und nicht beeinträchtige Remscheiderinnen und Remscheider zusammenbringt, sieht im „Kultur-Tandem“ eine große Chance: „Es ist eine gute Möglichkeit, um Stigmatisierungen abzubauen, und die Menschen nicht nur auf ihre Beeinträchtigungen zu reduzieren.“

Das sind die Termine

Auftakt ist am Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, in der Klosterkirche: Die inklusive Band Udo & Friends macht hier genauso Musik wie die AnderCoverTones. Am Freitag, 3. November, 19.30 Uhr, treffen in der Event Arena die 15 Musizierenden mit und ohne Behinderung von Rock am Ring auf den Sohn von Wolfgang Petry, Achim Petry. Die Lebenshilfe-Band, Die Lennys, musizieren am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, gemeinsam mit dem Pop- und Gospel-Chor Mixed Generations im Vaßbendersaal. „KulturBunt“ ist am Montag, 20. November, 18 Uhr, im Neuen Lindenhof selbst vertreten: Claudia Fey, Gabriele Otto, Bianca Haarmann und Simona Miersch präsentieren eine Auswahl ihrer Bilder, Skulpturen und die Arbeit mit Klangschalen, während Gerd Jaklic zeichnet. Er spricht kaum. Mrs. Greenbird untermalt das musikalisch mit Folk. Abschluss ist ein Comedyabend mit Jens Neutag und Tan Caglar (der eine ohne, der andere mit Handicap) am Samstag, 25. November, 19.30 Uhr, im Vaßbendersaal. Überall freier Eintritt.

Schaufenster gesucht

Aktuell sucht „KulturBunt“ ein leerstehendes Schaufenster an der Alleestraße, in dem sie ihre Werke ausstellen und per Flyer auf sich und Termine aufmerksam machen können.

„KulturBunt“ heiß die Gruppe, die hinter dem Programm steckt

„KulturBunt“ ist ein Zusammenschluss von zehn ehrenamtlich engagierten Künstlerinnen und Künstlern beziehungsweise Kulturinteressierten um Monika Erdmeier von „Seele in Not“. Die Gruppe gibt es seit 2022. „Wir machen nicht nur Kunst und Kultur, sondern unterstützen auch ,Seele in Not’. Je mehr wir sind, desto mehr können wir uns vernetzen und entfalten“, sagt Claudia Fey. So habe man bereits beim Lichterfest in der Hindenburgstraße geholfen, Glühwein ausgeschenkt, an der „Nacht der Kultur“ teilgenommen. So auch dieses Jahr wieder. Auch beim „Tag der Vereine“ am 3. September sowie beim nächsten Pfingsttrödel helfen die ehrenamtlichen Künstlerinnen und Künstler. Für 2024 sind bereits Aktionen geplant. Wer Ideen hat, kann sich gern einbringen.

Mitmachen

Die Gruppe trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Café MoccaSin, Hindenburgstraße 10. Wer mag, kann dazukommen und sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren. „Egal, ob Musiker, Fotograf oder andere Genres. Wir sind offen“, sagt Simona Miersch. Bitte vorher kurz bei Monika Erdmeier von „Seele in Not“ anmelden: Tel. 02191-291990.