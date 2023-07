Sie setzen mit Pinseln ein Zeichen für Frieden

Freifrauen Remscheid eröffnen am Donnerstag ihre Ausstellung „55 Minuten“.

Remscheid. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern dieser Welt: Georgien, Deutschland, Ukraine, Türkei, Iran. Sie sind zwischen 30 und 75, sind Architektin, Krankenpflegerin oder Reinigungskraft. Doch eines verbindet sie alle: die Kunst. Mit Pinsel, Acrylfarbe und Leinwand setzen die zehn Freifrauen Remscheid ein Zeichen für Frieden – was in diesen Zeiten noch wichtiger ist denn je. Denn immer noch tobt der Krieg in der Ukraine, immer noch bangen Familien nur 2000 Kilometer entfernt um ihr Leben, viele von ihnen haben ihre Liebsten bereits verloren.

Die Kunstausstellung „55 Minuten“ soll daher auch eine aktuelle Mahnung der Freifrauen sein: Frieden ist nicht selbstverständlich. So wie es auch am 31. Juli 1943 in Remscheid keinen Frieden gab. In der Bombennacht vor 80 Jahren verlor die Stadt in nur 55 Minuten über tausend Bürgerinnen und Bürger. Was blieb, war eine Spur der Verwüstung, die das Stadtbild nachhaltig prägte.

Das haben die Frauen, die immer freitagsmorgens unter der Leitung von Teona Gogichaishvili in der MKS malen, in etwa 15 Werken verewigt – Malereien, Collagen, mit Strukturpaste, Kaffeemott oder sogar alten RGA-Zeitungsseiten. Ebru Günay hat beispielsweise erst alte Fotos vom Wasserturm oder der zerstörten Kirche am Markt von 1943 herausgesucht und diese dann mit Acryl auf Leinwand gebracht. „Ich habe abends angefangen – und dann plötzlich die ganze Nacht durchgemalt“, erzählt sie.

Ein ganz besonderes Werk entstand Hand in Hand: Auf einem meterlangen Leinenstoff von Britta Hoffmanns Urgroßmutter, der tatsächlich aus den 40er Jahren stammt und noch das Etikett am Saum trägt, hat jede Frau „ihr“ Rechteck mit den Gesichtern der Remscheider Opfer von 1943 gefüllt – rote, schwarze, mit Tränen. Insgesamt 1063. „Wir geben den Kriegsopfern damit eine Stimme“, erklärt Britta Hoffmann.

Wie gut wir es eigentlich in Deutschland haben, vor allem als Frauen, davon kann Elina Borbas aus dem Iran ein Lied singen. Seit drei Monaten ist sie in Remscheid, zog der Liebe wegen her – und muss in Deutschland kein Kopftuch tragen. „Darüber bin ich sehr glücklich.“ Im Iran werden Frauen, die keine Hijab tragen, öffentlich gemaßregelt. Ihre Mutter habe schon immer gegen die autoritäre Regierung gekämpft, erzählt Elina Borbas. „Sie hat immer gesagt, ich soll meine eigene Meinung sagen.“ Und habe sich dafür oft vor Elinas Schuldirektor verantworten müssen.

Im Malkurs der MKS hat Elina Borbas Freundinnen gefunden. „Und ich kann dabei noch Deutsch lernen“, freut sie sich. Frauen, die mitmachen möchten, können sich bei Teona Gogichaishvili, Fachbereichsleitung Kunst in der MKS, melden: Tel. 0171-2167155 oder

TeonaOmar.Gogichaishvili@remscheid.de

Vernissage: Die Ausstellung „55 Minuten“ der Freifrauen Remscheid wird am Donnerstag, 27. Juli, 17 Uhr, im Foyer der Zentralbibliothek, Scharffstraße 4-6, eröffnet und ist bis 19. August zu sehen. Die Freifrauen freuen sich über Einträge im Gästebuch.